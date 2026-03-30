Baloncesto. Primera Nacional
El ADC se asegura ser campeón extremeño de la liga regular
En la Liga Ribésalat, triunfos claros para el filial del Al-Qázeres y el Baloncesto Badajoz
El Escayolas Paco ADC Baloncesto se convirtió este fin de semana en campeón de la fase regular de la Primera Nacional masculina a falta de dos jornadas para el final, tras firmar una contundente victoria ante el Graginsa UBA Almendralejo (96-45).
El conjunto cacereño dejó el partido muy encarrilado desde el primer cuarto con un demoledor 29-12 y fue ampliando su ventaja hasta sellar un triunfo incontestable. Iván Rosco, con 14 puntos, 11 rebotes y 22 de valoración, lideró a un equipo que certifica así su dominio en la competición.
La jornada del fin de semana dejó además otro resultado positivo para los equipos extremeños en la categoría masculina con la victoria del San Antonio Cáceres Basket en la pista del CBA Spain (69-76). El conjunto cacereño firmó un gran arranque, logró marcharse con ventaja al descanso y supo resistir después la reacción local en la segunda mitad. Juan Diego Valverde fue el jugador más destacado del encuentro con unas estadísticas finales de 21 puntos, 14 rebotes y 36 de valoración.
También sumó un importante triunfo el Verde y Sostenible Mérida Masculino, que derrotó al Electromercantil CB Plasencia (64-49) después de encarrilar el choque antes del descanso. Los emeritenses marcaron diferencias gracias a su solidez durante los tres primeros cuartos y neutralizaron el intento de reacción visitante en el tramo final. Diego Durá sobresalió con 13 puntos, 15 rebotes y 24 de valoración.
Por su parte, el Politécnica UEX SM Basket venció con claridad al Maven Premium Guadalupe (89-52) en un partido dominado de principio a fin, mientras que el Vítaly La Mar BCBadajoz UEX se llevó el derbi pacense ante el BB Baloncesto Badajoz (86-68) tras remontar un mal inicio y hacerse fuerte a partir del segundo cuarto. En el apartado individual brillaron Jesús María, con 27 puntos, 9 rebotes y 35 de valoración, y David Garzo, que pese a la derrota de su equipo firmó 22 puntos, 5 rebotes y 23 de valoración.
Triunfos en la Ribésalat
En la Primera Nacional femenina, los dos representantes extremeños sacaron adelante sus compromisos con solvencia. El MF Renovables Al-Qázeres venció en su visita al Basket Cervantes Ciudad Real (38-57), rompiendo el partido en el tercer cuarto con un parcial de 9-20, con Esther Sánchez como jugadora más destacada gracias a sus 14 puntos, 9 rebotes y 21 de valoración.
También ganó con autoridad el Baloncesto Badajoz, que superó al Gestoría Mercantil-Grupo 76 Alkasar (75-36) en choque dominado desde el inicio y sentenciado tras un rotundo tercer cuarto (22-5). Raisa Lucas brilló con 22 puntos, 9 rebotes y 28 de valoración.
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