Cáceres conecta con la escalada: la Copa de España confirma el éxito de la competición deportiva

La Copa de España de Escalada ha dejado en Cáceres algo más que unos podios brillantes: ha confirmado que la ciudad ha conectado de lleno con un espectáculo de técnica, potencia y mucho tirón. El estreno del circuito nacional de bloque y velocidad en el Rocódromo Alberto Ginés se cerró con un balance excelente para la organización, con unos 380 participantes, un gran ambiente durante todo el fin de semana y una imagen especialmente potente el domingo, cuando las finales metieron a la grada de lleno en la competición.

Si el sábado ya había dejado muy buenas sensaciones con las categorías juveniles, el domingo terminó por redondear la cita. El público respondió con fuerza, sobre todo en las finales de velocidad y bloque, vividas con intensidad desde la grada. La velocidad, por su formato explosivo, convirtió cada duelo en una descarga de adrenalina. El bloque, por su lectura táctica y sus intentos al límite, sostuvo la emoción hasta el último movimiento. Hubo ruido, aplausos y expectación: la señal inequívoca de que la escalada ha encontrado en Cáceres un público dispuesto a disfrutarla de cerca.

Jorge Valiente

En lo deportivo, la primera prueba de la temporada dejó nivel y nombres propios. En bloque se impusieron Manuel Pastor y Lianet Castillo; en velocidad, Erik Noya y Carla Martínez. Pero más allá de los vencedores, el fin de semana dejó otra lectura positiva: la pujanza de las categorías de base, la aparición de jóvenes en puestos destacados y la sensación de que este deporte sigue creciendo en participación, nivel y atractivo para el espectador.

Apoyo institucional y empresarial

También reforzó esa impresión la respuesta institucional y empresarial. Por el rocódromo pasaron la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga; el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y también los concejales Pedro Muriel, Belén Fernández y Antonio Bohigas; los diputados provinciales Dionisio Vasco Juez y Javier Díaz Cieza; el vicepresidente primero de la Asamblea de Extremadura, Domingo Jesús Expósito Rubio; la directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, María Ortiz; el director comercial de Prensa Ibérica, Jesús Doncel; la directora comercial de Prensa Ibérica en Extremadura, Nelia Pulido; y representantes de patrocinadores y colaboradores. Son solo un ejemplo, porque por la grada y la zona VIP pasaron muchos más.

Galería | Segunda jornada de la Copa de España de Escalada en Cáceres / Javi Pec

También pesa la propia instalación. El Rocódromo Alberto Ginés, moderno, funcional y pensado para la alta competición, permitió ver la prueba con cercanía y comodidad, y eso se notó en el ambiente. La sensación, al cierre del domingo, era la de haber asistido no solo a una competición de mucho nivel, sino a una auténtica fiesta deportiva capaz de movilizar a familias, técnicos, clubs y curiosos. La conclusión es clara: Cáceres no solo ha sido sede, ha sido escaparate.

La cita, coorganizada por la Fedme (Federación Española de Montaña y Escalada) y Prensa Ibérica, con el impulso del Ayuntamiento de Cáceres y la Diputación de Cáceres y la colaboración de la Junta de Extremadura, ha proyectado una imagen sólida de ciudad preparada para albergar grandes eventos. Y el Rocódromo Alberto Ginés no se detiene: los días 11 y 12 de abril acogerá la primera prueba de la Copa de España de Dificultad 2026, en categoría absoluta y juvenil. Después de lo vivido este fin de semana, cuesta pensar en un mejor aval.