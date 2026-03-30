Cobos dice que no se rinde y afirma que el Cacereño peleará hasta el final por salvarse

Julio Cobos salió de la derrota del Cacereño ante el Lugo con el gesto torcido y el discurso de quien sabe que cada jornada pesa más que la anterior. El técnico verde no escondió su malestar porque el equipo “necesitaba ganar” y no lo consiguió, pero tampoco quiso transmitir una sensación de derrumbe. Al contrario: su lectura dejó un mensaje doble, de frustración por la ocasión perdida y de convicción en que la permanencia seguirá jugándose hasta el final.

El entrenador extremeño se marchó “muy fastidiado”, sobre todo porque entendía que el partido era una oportunidad real para sumar tres puntos en casa en un momento de máxima urgencia. El Cacereño, opinó, entró bien al encuentro, con “20 minutos muy buenos” en los que fue capaz de generar aproximaciones, remates y acciones a balón parado. Durante ese tramo, su equipo compitió de tú a tú e incluso dio la impresión de poder hacer más daño del que finalmente hizo.

Golpe en el peor momento

Ahí estuvo una de las claves del partido y también del estado de ánimo con el que compareció Cobos. El técnico quería explicar que el plan había funcionado durante varias fases, pero volvió a faltar lo más determinante: convertir en gol lo que se genera. La derrota le dolió especialmente por cómo llegó el primer tanto del Lugo. Reconoció que, en los minutos finales del primer tiempo, el equipo ya estaba deseando alcanzar el descanso con el 0-0. El rival había conseguido adueñarse más del balón cuando el Cacereño bajó un poco, y la sensación era que llegar vivo al intermedio podía abrir un segundo tiempo más favorable, apoyado en el ambiente del estadio y en las condiciones del partido.

Sin embargo, el gol gallego, encajado en los segundos finales del primer acto, cambió el escenario y, sobre todo, el ánimo. Para Cobos, ese tanto hizo daño de verdad porque castigó al equipo en el momento en el que más estaba sufriendo y obligó a remar a contracorriente frente a un rival con mucha calidad. Después llegó el segundo y el encuentro se puso todavía más cuesta arriba.

Pese a todo, el técnico quiso defender el trabajo de los suyos. Apuntó que no cree que el Lugo pasara por encima del Cacereño. Admitió que el conjunto gallego tuvo más posesión, pero matizó que durante muchos tramos manejó el balón “sin peligro”. Solo en el tramo final, con el Cacereño lanzado a por el empate, aparecieron las contras y las situaciones más claras del rival, transmitió.

La salvación, partido a partido

En su análisis, el duelo se resolvió más por la calidad diferencial del Lugo que por una superioridad aplastante. Cobos habló de un rival con futbolistas de mucho nivel, incluso con pasado en Primera División, y recordó el contexto de exigencia del conjunto gallego, que había cambiado de entrenador pese a estar cerca de la zona alta. Frente a eso, el Cacereño volvió a mostrar voluntad, esfuerzo e insistencia, pero volvió a quedarse corto en las áreas, afirmó.

El técnico de Valdehornillos quiso evidenciar que sentía una mezcla de impotencia y orgullo. Impotencia, porque afirma que percibe que el equipo hace muchas cosas bien, compite, aprieta, pelea y llega, pero se ve penalizado por la falta de acierto y por errores que se pagan caros. Orgullo, porque insiste en que el grupo no se cae, que sigue insistiendo hasta el último minuto y que fue capaz de sostener el partido en muchos momentos ante un rival de mayor pegada. La diferencia, vino a decir, estuvo donde siempre: “esto va del que más goles marca”.

También explicó que los cambios en el once no respondían al rival, sino a circunstancias propias, especialmente al estado físico de algunos futbolistas. Esa aclaración encaja con el tono general de su comparecencia: Cobos manifestó que no buscó excusas. Ni el viento, ni el rival, ni la clasificación le sirvieron para desviar el foco. Su mensaje fue directo: el equipo necesitaba ganar y no lo hizo. Tan que así.

Dificultad máxima

Pero si algo dejó claro al hablar de la permanencia, que sigue viendo accesible, es que no contempla rendirse. Eso sí, reconoció que será “muy difícil” que cualquiera de los equipos de abajo encadene tres o cuatro victorias seguidas. Pero precisamente en esa dificultad general encuentra un resquicio para creer. Su discurso transmite que la salvación no se decidirá por una gran racha, sino por la capacidad de seguir vivos, competir cada jornada y aprovechar la siguiente oportunidad.

“Ahora hay que pensar en el Tenerife y hay que ganarle”, vino a resumir. Antes fue el Avilés, luego el Lugo y ahora toca el siguiente. Así, semana a semana, hasta el final.

Cobos es consciente de que el margen se estrecha, pero todavía dice estar convencido de que su equipo puede agarrarse a la categoría desde la insistencia. Se siente fastidiado porque cada oportunidad perdida pesa más, pero también respaldado por la actitud de un grupo que, a su juicio, compite y no baja los brazos. En esa pelea sin descanso, Cobos sigue viendo opciones de salvación.