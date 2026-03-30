Gimnasia rítmica
El Nashira de Plasencia triunfa en Cuenca
El club extremeño, feliz por el éxito de sus gimnastas en la cita
El Club Gimnasia Rítmica Nashira de Plasencia suma nuevos éxitos en Cuenca. El conjunto placentino volvió a firmar una destacada actuación este fin de semana en el Torneo Nacional Esperanza Calvo, celebrado en Cuenca y logró brillantes resultados en varias categorías.
En categoría Absoluto, destacó especialmente Aitana Sánchez, en Senior Absoluto, al conseguir un pleno de medallas tras proclamarse campeona en aro, cinta y pelota. También sobresalió Talía Sánchez, en Infantil Absoluto, con una medalla de plata en cuerda y una meritoria cuarta posición en cinta. Por su parte, María Germán, en Alevín Absoluto, completó una notable participación al lograr plata en manos libres y dos bronces en aro y pelota.
Cerca del podio
En Base Nacional, participaron Nadia Alejo y Leire Martín, en Alevín Base Aro, además de Claudia Gómez, en Juvenil Base Mazas. Todas ellas realizaron ejercicios de gran nivel y se quedaron a las puertas del podio.
Además, también brilló Triana Sánchez, que logró el primer puesto en manos libres en la categoría Benjamín Promesas, sumando otro éxito más para la entidad placentina.
Desde el club también se ha querido poner en valor el trabajo de la entrenadora, Nazaret Santano, y de los preparadores físicos Pedro García y Magdalena Cumbres, cuya labor durante toda la temporada está siendo clave tanto en la progresión del equipo como en la consecución de estos resultados. Con esta actuación, el Club Nashira reafirma su crecimiento y el gran momento que atraviesa en la presente campaña.
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