Paula Josemaría celebra en Miami su primer título del año

Paula Josemaría ya tiene el primer motivo para sonreír en 2026. La extremeña conquistó en Miami su primer título de esta nueva etapa junto a Bea González, un triunfo con mucho peso porque llegó ante Gemma Triay y Delfi Brea, la pareja más en forma del arranque del curso (ha alcanzado las finales de los tres torneos disputados hasta ahora, ganando uno), y porque confirmó que la moralejana vuelve a estar en disposición de discutir cada torneo a las dominadoras del circuito.

La final del Miami P1 tuvo rango de gran partido. Josemaría y González se impusieron por 6-3, 4-6 y 7-5 después de casi tres horas de pelea, en un duelo cambiante, exigente y de enorme desgaste mental. La dupla número dos salió mejor, mandó en el primer set y supo sostenerse cuando enfrente apareció la reacción esperada de las número uno. Triay y Brea igualaron el choque en la segunda manga, pero Paula volvió a hacerse fuerte en el momento decisivo.

Ahí apareció la versión más competitiva de la cacereña. Firme en los intercambios largos, lúcida para elegir y valiente cuando el partido apretaba, Josemaría sostuvo a su pareja en el tramo definitivo y cerró una victoria que tiene valor deportivo y simbólico. Hace solo una semana, en Cancún, la extremeña y Bea González habían rozado el título antes de caer precisamente ante las mismas rivales. En Miami dieron un paso más: ya no compitieron de tú a tú, esta vez remataron el trabajo.

Ese detalle también engrandece la victoria. No fue un título cualquiera ni una final resuelta por inercia, sino una respuesta inmediata a una derrota reciente y un aviso para el resto del cuadro femenino. Paula y Bea encontraron en Miami la mezcla que venían buscando: agresividad, paciencia y temple en los momentos de presión.

Pareja en crecimiento

El título refuerza la sensación de crecimiento de una pareja que cada semana ya transmite solidez. Josemaría y González han necesitado poco tiempo para reconocerse como aspirantes reales a todo. La conexión entre ambas empieza a parecer natural. Para Paula, además, el torneo deja un premio añadido: con esta corona iguala el récord de 12 títulos en Premier Padel.

Miami puede ser mucho más que un título, puede ser el torneo en el que Paula Josemaría confirmó que vuelve a ir con todo y que el número uno es un objetivo que vuelve a estar en su punto de mira.