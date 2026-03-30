Rena recupera el liderato tras pinchar Torrecillas

Otra jornada de frenesí goleador en el grupo extremeño de Tercera de fútbol sala: en casi todos los partidos se superó la decena de goles entre los dos contendientes. Además la emoción sigue reinando en la lucha por los cuatro primeros puestos, con seis candidatos en un estrecho margen de puntos. El primero no sube directamente, lo hará el ganador de las dos eliminatorias de playoff, pero en la lucha por el liderato el Bambatam Rena vuelve a imponerse momentáneamente aprovechando su goleada a Fex Multiseguros Navalmoral y el pinchazo del Torrecillas. En otro duelo directo en la parte alta San José venció a Jarandilla. Pese a puntuar Badajoz y Villagarcía no hay muchas esperanzas de salvación para el trío de cola.

El próximo fin de semana no está prevista actividad en el calendario, pero se recuperarán los tres partidos que quedan pendientes de la jornada 20. Este miércoles 1 de abril se jugará el Bambatam Rena-Jarandilla (21.00), el jueves 2 el Casar-Arroyo Ferroluz (12.00) y el viernes 3 el Buhersa Fyerpa Talayuela-Colegio San José (19.00).

Liderato con goleada

Aprovechó el equipo renero el impulso de su reciente subcampeonato en la Copa de Extremadura para imponerse cen el retorno a la liga: Bambatam Rena 10-Fex Multiseguros Navalmoral 3. El equipo moralo llegó a ir ganando 0-2 pero luego se vio claramente superado por el equipo local. Por Rena marcaron Reseco 2, Jesús Búrdalo 2, Moli 2, Izan, Abel, Israel y Hugo y por Navalmoral Sergio 2 y Lucas.

Empate entre dos equipos muy alejados en la tabla: Villagarcía 6-Torrecillas 6. Al descanso los locales se imponían 5-1 y los visitantes salvaron un punto con goles en el último minuto. Tantos garceños de Escobar 2, Abel, Molina, Castaño y Jose y torrecillanos de Alex Rodríguez 3 (pichichi liguero, 45 goles), Roberto 2 y Álvaro. Por otro lado, en el adelanto de un posible cruce de playoff, San José 9-Jarandilla 7. Derroche goleador con tantos locales de Sergio 3, Markkino 2, Medina, Castaño y Jose y visitantes de Luis 2, David 2, Roberto, Jorge y contrario en propia meta.

Además el equipo almendralejense sigue optando a entrar en el cuarteto de cabeza tras sumar su sexta victoria consecutiva en la cancha del vigente campeón de liga regular: Granja 2-Ciudad de Almendralejo 7. Por el equipo perdedor marcaron Daniel y Juanmi y por el vencedor Alejandro 2, Antonio, Pedro, Samuel, Rodrigo y Sergio. Muchos goles también en el Badajoz GV Energía ACV 9-Arroyo Ferroluz 6. Goles locales de Joaqui 2, Javi Correa 2, Aga, Niki, Pintado, Ventura y Nene y visitantes de Mario 2, Fran Braganza 2, Álvaro Parra y Álvaro Pacheco.

En duelo directo en la zona media baja: Casar 5-Cáceres Universidad 4. Igualado desarrollo con 2-1 al descanso. Goles casareños de Alberto 2, Nacho, Mario y Víctor Colo y cacereños de Ojalvo 2, Miguel y Álvaro. También ventaja mínima local en el Buhersa Fyerpa Talayuela 6-Castañar de Ibor 5. A falta de diez minutos ventaja visitante de 1-4 y posterior remontada local. Goles talayuelanos de Tripi, Diego, Adam, Iker, Lucas .y Faysal y castañeros de Juan Pedro 2, Daniel, Manuel y Rafael.

En duelo de cercanía, Alfar Salvatierra 7-Burguillos del Cerro 3. Los visitantes también llegaron a ir ganando muchos minutos, en su caso 1-3, para verse al final superados. Goles locales de Alberto Matamoros 2, Moriano, Juan Diaz, Alex Diaz, José Gutiérrez y Tomás González y visitantes de Fernando, Juan Luis y Sergio.

Se aprieta la clasificación

A falta de cuatro jornadas, y los tres partidos aplazados en su día, la clasificación está ahora encabezada por el Rena con 54 puntos, Torrecillas tiene 53, Colegio San José 50, Navalmoral 47 y empatados a 44 Jarandilla y Almendralejo. Zona media para Granja y Salvatierra con 37, Arroyo 36 y Talayuela 35. Burguillos suma 32, Casar 30 y Cáceres 29. Tres últimas plazas para Badajoz y Villagarcía con 20 y Castañar con 18.

Casi todo por decidir, especialmente quienes jugarán el playoff de ascenso a falta de el último mes de la liga regular en este grupo 26 de Tercera División. Los tres partidos que se recuperan esta Semana Santa pueden ser muy relevantes,