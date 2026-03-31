Aceuchal revalida el título femenino del balonmano extremeño y las semifinales masculinas arrancan con sorpresa

El EMD Aceuchal se proclamó campeón de la Primera Nacional Sénior Femenina de Extremadura tras imponerse con claridad al Unión Balonmano Pacense por 31-14 en el partido de vuelta de la fase final, disputado el sábado en el pabellón municipal de Aceuchal. El conjunto local confirmó así su dominio durante toda la temporada y selló además su clasificación para la fase de ascenso, prevista del 21 al 24 de mayo en una sede aún por determinar.

El equipo dirigido por Juan Pedro Moreno marcó diferencias desde el inicio y encontró en Sole Pozo a su principal referencia ofensiva. La jugadora local terminó como máxima goleadora del encuentro con ocho tantos. En el cuadro pacense, Vicky lideró el ataque visitante, aunque sin poder frenar la superioridad de Aceuchal.

La competición masculina

La jornada también dejó el comienzo de las semifinales de la Segunda División Nacional Masculina, con una gran sorpresa en Mérida. El Josefinas Mérida se impuso por 29-22 al Ciudad de Villafranca, líder de la fase regular, después de dominar el choque de principio a fin. Los emeritenses ya mandaban al descanso por 16-11 y ampliaron después su ventaja gracias, entre otros factores, a la destacada actuación de Luna en la portería.

En la otra eliminatoria, el CBM Villafranca venció por 29-27 al Unión Balonmano Pacense en un partido muy equilibrado. Tras una primera mitad ajustada, que terminó 15-14, el choque se resolvió con el acierto ofensivo de Esteban Delgado, autor de 12 goles para los locales, frente a los nueve de Sergio Apolo para el conjunto pacense. La eliminatoria viajará a Badajoz con todo abierto. Los encuentros de vuelta se disputarán los días 11 y 12 de abril.