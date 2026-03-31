El Cacereño Femenino, listo para tres duelos decisivos

El Cacereño Femenino ha convertido el cierre de la temporada en una llamada a filas. «3 partidos: 3 finales», lanzó este martes el club para agitar a su afición antes de la visita del Villarreal a Pinilla, este domingo a las 17.00 horas, en un duelo trascendental para seguir creyendo en la permanencia.

La situación es delicada, pero no definitiva. El equipo verde es undécimo con 24 puntos, a tres del AEM, que marca la salvación con 27. Lo que viene, además, no concede tregua: recibe ahora al Villarreal, que es quinto con 35; después visitará al Atlético de Madrid B, situado en la zona media con 28 puntos; y cerrará en casa ante el Oviedo, penúltimo con 17. Es decir, un rival de la zona alta, otro de mitad de tabla y un tercero que también llegará apurado. Esas son las tres finales. El margen, por tanto, es mínimo y cualquier tropiezo puede resultar definitivo.

El empate del domingo en el campo del Alavés, uno de los grandes de la categoría, ha reforzado el discurso de Ernesto Sánchez. «Hemos neutralizado a uno de los mejores equipos de la competición», resumió el técnico, satisfecho por la respuesta del grupo en un escenario de máxima exigencia. «Nos hemos dejado hasta el alma para defenderlo» y «sacar un punto en este escenario era muy difícil», añadió.

Ese punto no sacó al Cacereño del apuro, pero sí sostuvo su convicción. El técnico destacó que, tras el 1-0 inicial, el equipo no bajó los brazos: «Hemos estado concentradas, hemos ido a dar un paso adelante y hemos logrado el empate muy pronto». Con solo tres jornadas por delante, el mensaje ya no admite matices: Pinilla dictará buena parte del futuro inmediato. El club lo sabe y por eso ha activado una promoción especial: abonados gratis y 2x1 en entradas para no abonados. Los precios son de 7 euros para adultos y 3 para niños.