El Coria, ante el vértigo de un final de curso sin respiro

Cinco jornadas. Ese es el horizonte que tiene por delante el Coria en el grupo 5 de Segunda Federación, con una plaza de playoff que defender y un calendario que exigirá firmeza hasta el final. El conjunto celeste ocupa en estos momentos la quinta posición, la última que da derecho a pelear por el ascenso, y encara un cierre de campeonato en el que cualquier detalle puede resultar decisivo.

La situación está definida con bastante claridad. El próximo compromiso llevará al equipo de Rai Rosa al campo del Real Madrid C, donde jugará este domingo a las 12.30 horas. Después llegarán el Navalcarnero en casa, el Tenerife B fuera, el Elche Ilicitano en casa y el Alcalá a domicilio. Dos partidos en casa y tres salidas para sostenerse entre los cinco primeros en una fase del curso en la que, como recuerdan desde el vestuario, todos los rivales se están jugando algo. El margen es mínimo y cualquier tropiezo puede alterar la clasificación.

El mensaje de Rai Rosa tras el último partido del Coria fue precisamente ese. El técnico insistió en que «quedan cinco jornadas» y en que este tramo final «demuestra que todos los rivales son difíciles, que todos se están jugando algo, tanto por arriba como por abajo, y que cada partido va a ser una final». La frase retrata bien el escenario del equipo cauriense: sigue dentro del playoff, pero sin margen para bajar el nivel en una recta final cargada de presión.

La visita al Real Madrid C aparece ya como una primera prueba de exigencia. El entrenador del Coria definió al filial blanco como «un equipo de mucha calidad, de mucho talento», y advirtió de que «allí nos va a costar bastante». No será una excepción. El calendario reserva además una cita de especial trascendencia en el desplazamiento al campo del Tenerife B, otro de los equipos que pelea por una de las posiciones de privilegio. En un final tan comprimido, ese duelo directo puede condicionar buena parte de las opciones de ambos.

En ese contexto, las declaraciones de Rai Rosa y Álvaro Domínguez dejaron una mezcla de inconformismo y determinación. El entrenador fue tajante al valorar el empate del sábado ante el Socuéllamos: «No, no me sirve», dijo sobre el 2-2. También recordó que ese partido suponía «una oportunidad para dormir el sábado con tres puntos de ventaja sobre el sexto». El Coria no logró abrir esa brecha, pero mantiene intacta su posición y depende de sí mismo para conservarla.

Sostener la regularidad

Álvaro Domínguez expresó una sensación parecida. «Mucha frustración», resumió el central, antes de insistir en que el vestuario debe mirar hacia adelante porque «nos quedan cinco finales y tenemos que seguir. Esa es la realidad». El defensa también dejó otra frase reveladora sobre el sentir del grupo: «La sensación es que has perdido dos puntos en vez de ganar uno». Esa lectura confirma que en el Coria existe la convicción de que el equipo pudo sacar más en ese encuentro, pero también la conciencia de que ahora todo pasa por sostener la regularidad en el sprint definitivo.

El discurso del vestuario, en cualquier caso, no apunta a la resignación, sino a la pelea. Rai Rosa reclamó «seguir trabajando, seguir peleando y seguir mejorando», mientras Domínguez subrayó que «el equipo lo ha dado todo». A cinco jornadas del cierre, el Coria sigue donde quería estar: en playoff. Lo difícil empieza ahora, cuando ya no basta con llegar bien colocado, sino que hay que resistir para convertir una buena temporada en una opción real de ascenso hasta la última jornada.