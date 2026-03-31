El Extremadura arrastra y decide apostar por el título

Cu cú, tra. El Extremadura ya está aquí. A falta de cinco jornadas para el final, la trepidante victoria por 1-0 del pasado domingo ante la Deportiva Minera ha disparado al Extremadura al tercer puesto de la clasificación, a sólo dos puntos del liderato que ostenta el Xerez, con el que todavía tiene que jugar el conjunto azulgrana en dos semanas. Una situación impensable hace dos meses, pero que ya está radiografiada en la tabla y que llega con el Extremadura, posiblemente, en su mejor momento del año.

La ilusión está encima de la mesa y vaa ser difícil de que desaparezca. Hay cinco partidos por delante y todo muy apetado. Del primero (Xerez) al séptimo (Real Jaén) hay cuatro puntos nada más. Una locura. Un manicomio.

El Extremadura tiene que jugar este sábado, a las 18.00 horas, en el campo del Yeclano, que ya no tiene opciones por arriba y que está cerca de certificar la salvación, aunque todavía no lo ha hecho. Es un partido complicado porque Yecla siempre es una plaza difícil como visitante, pero si hay un momento de romper la mala racha fuera de casa, sin duda, éste sería el mejor. Y lo sabe el vestuario azulgrana.

«Estamos en un gran momento y tenemos que pelearlo todo hasta el final», decía David Rocha en sala de prensa nada más acabar el partido ante la Deportivo Minera, tras el gol de Dieguito en el minuto 90 y la parada de David Robador de penalti en el descuento.

«Hay aficiones que vienen a los estadios a ver los partidos y hay otras aficiones, como la nuestra, que vienen a jugar. Y hoy lo hemos ganado entre todos», también dijo el entrenador azulgrana que ha caído de pie en el Francisco de la Hera, donde ha ganado los cinco partidos que ha disputado como entrenador. Lleva 10 encuentros sin perder el Extremadura, la mejor racha de toda la temporada.

Enchufados

La conectividad entre grada y jugadores es total. El Extremadura demostró ante la Deportiva Minera que está muy enchufado para la recta final de la temporada.

Entre las claves, una sin duda es el factor diferencial de Dieguito, que acumula 12 goles y 7 asistencias en una temporada de sobresaliente. Es el segundo máximo realizador de la liga, sólo por detrás de los 13 goles que lleva Cristian, del Águilas.

Otro factor esencial es la vuelta de Marco Manchón. El centrocampista almendralejense está a un nivel superlativo. Es el auténtico director de orquesta del juego azulgrana, maniobrando en la medular y canalizando todo el fútbol ofensivo. Su vuelta ha devuelto el control de los partidos a un Extremadura que tiene una joya dentro del campo con él.

Otro elemento que marca el buen compartamiento del equipo es la defensa. Carlos Cordero y Ángel Cano se ha consolidado como una pareja de centrales imperial. Especialmente la labor de Cordero, que está rayando en su mejor momento de su carrera. También Tala ha mejorado mucho sus prestaciones y Barace se ha hecho con el lateral derecho. Por si fuera poco, Rober Correa ya tiene el alta médica y será un revulsivo de lujo para la parte final de la temporada.

A todo ello hay que añadirle el factor Pinchi, un fichaje de campanillas que ya dejó media hora de fútbol de mucha calidad durante su debut ante la Deportiva Minera. El gallego entró en el extremo derecho y desde ahí eloqueció a la defensa murciana y estuvo a punto de marcar un gol por la escuadra.

A todo ese cóctel de elementos hay que añadirle la salsa de la afición del Francisco de la Hera, que rugió el pasado domingo como en sus mejores tiempos y llevó en volandas al equipo en los minutos finales del partido. «Esto parece el ambiente del Real Madrid en la Champions», llegó a decir Dieguito tras el partido.

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Ahora toca volver a ganar fuera este sábado ante el Yeclano. Para ese partido, además de Rober Correa, el Extremadura tendrá a todos sus jugadores disponibles para la ocasión, por lo que Rocha tendrá un verdadero dolor de cabeza para hacer un once inicial. Un bendito problemas a falta de cinco partidos para el final donde el Extremadura aspira absolutamente a todo.