El Mérida sueña, el Cacereño reza

Tras una jornada en el grupo 1 de Primera Federación con muy pocos cambios, marcada por los ocho empates registrados en los diez partidos disputados, el nuevo fin de semana dejó un panorama mucho menos igualado. Solo hubo dos empates; el resto fueron victorias locales, con la excepción de la derrota del Cacereño en el Príncipe Felipe ante el Lugo. Ese resultado ha alejado a los de Julio Cobos a cuatro puntos de la salvación, que ahora marcan el Real Avilés Industrial y el Ourense. Entre medias, con dos puntos más que los verdes, aparecen Guadalajara y Talavera.

El Mérida, por su parte, afrontaba una nueva cita en casa plenamente consciente de su importancia. El equipo estaba obligado a volver a ganar en el Romano después de dos malas actuaciones ante su afición y, además, tenía enfrente a un rival directo, el Racing de Ferrol, que le aventajaba en un punto y con el que también se jugaba la diferencia particular.

La victoria por 2-1 ante el cuadro ferrolano ha permitido a los de Fran Beltrán ascender hasta la séptima posición. El Mérida se queda así a tres puntos del tercer clasificado, el Barakaldo, que suma 47 puntos y al que visitará en la penúltima jornada. Con un punto menos está el Zamora, cuarto, con el que tiene perdida la diferencia particular. Otro punto por debajo, con 45, aparece el Lugo, que todavía debe pasar por el Romano.

Fuera de las posiciones de playoff figuran empatados a 44 puntos la Ponferradina, el Mérida y el Bilbao Athletic. El conjunto berciano será el próximo rival de los emeritenses, este sábado a las 21.00, en un duelo en el que también estará en juego la diferencia particular tras el empate sin goles de la primera vuelta. Con un punto menos aparecen el Real Madrid Castilla, que tiene peor diferencia particular que los romanos, y el Pontevedra, cuyo criterio de desempate habría que buscarlo en el general, ya que ambos enfrentamientos acabaron 1-1. Un punto por detrás está el Racing de Ferrol y, cerrando este grupo de aspirantes, Unionistas.

Máxima igualdad

En resumen, entre el quinto y el duodécimo solo hay cuatro puntos de diferencia, una distancia que se amplía a seis si se toma como referencia al tercer clasificado.

Más allá del salto clasificatorio, la forma de lograr el triunfo supone un refuerzo anímico para el equipo y para la afición. La sensación es que, jugando así, el Mérida puede competir contra cualquiera. En las ocho jornadas que restan, los de Beltrán también deberán hacerse fuertes a domicilio, como ya demostraron en Lezama, ya que solo les quedan tres partidos en casa. El próximo será, además, ante el líder, el Tenerife. Los otros dos visitantes al Romano serán rivales directos: Lugo y Unionistas.

El calendario fuera parece, en principio, más asequible. Tras visitar El Toralín, el Mérida todavía tendrá que medirse lejos de casa a Arenteiro y Osasuna Promesas, los dos equipos que pelean por la última plaza. El último fin de semana de abril visitará al Arenas de Getxo, situado en una zona tranquila de la tabla, mientras que el otro gran duelo directo será ante el Barakaldo en la antepenúltima jornada, equipo al que ya derrotó en el Romano en la primera fecha del campeonato.

Jugadores del Cacereño durante el minuto de silencio previo al partido del domingo. / @javago_cc/ @fotografiasvp_

Un panorama más oscuro

Muy distinto es el panorama del Cacereño. La derrota del domingo ante el Lugo le ha dejado a cuatro puntos de la permanencia y, más allá de la clasificación, empieza a preocupar la imagen del equipo, muy alejada de la que ofreció en el arranque del año.

El calendario inmediato tampoco invita al optimismo. Sus dos próximas salidas serán a Tenerife y a Vigo para medirse al Celta Fortuna, primero y segundo clasificado, respectivamente. Entre ambos encuentros, el Príncipe Felipe recibirá a un Bilbao Athletic inmerso en la pelea por el playoff. Superado ese tramo, el equipo afrontará una fase que puede resultar decisiva, con partidos ante Guadalajara y Talavera, los dos rivales que tiene justo por encima, además de otro duelo en casa frente al Real Madrid Castilla. A domicilio, visitará al Arenteiro con obligación de ganar y también al Zamora en el Ruta de la Plata, otro escenario exigente ante un rival que pelea por las eliminatorias de ascenso.