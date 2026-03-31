Del Nido, sobre la posible compra del Sevilla FC por Sergio Ramos: "Si se compra el club, me imagino que no seguiré"

El presidente del Sevilla FC, José María del Nido Carrasco, ha realizado la tradicional ofrenda floral a la hermandad de San Benito y ha atendido a los medios de comunicación. Entre los temas tratados, el actual dirigente ha dejado la puerta abierta a un cambio radical en la cúpula del club al reconocer que existen las negociaciones de compra y "se están analizando las cuentas del club" por parte del grupo inversor vinculado a Sergio Ramos.

En el caso de que las negociaciones fluctúen resulta lógico pensar que el actual consejo de administración no continuaría al frente de la entidad, según ha admitido el propio dirigente del club sevillista. En cambio, Del Nido manifestó que "si no se compra", él seguirá dirigiendo el club porque nada le hace pensar que "en virtud de un pacto suscrito y debido al apoyo mayoritario de la junta general de accionistas vaya a haber un cambio" en la actual dirección del Sevilla FC.

Posible venta del Sevilla FC

Del Nido Carrasco ha declinado dar detalles sobre la compraventa de la entidad, aunque negó tener "constancia de que la due diligence, la auditoría solicitada, por los posibles compradores del grupo inversor de Sergio Ramos haya finalizado".

"Iremos viendo las circunstancias conforme se vayan dando. No tengo ninguna participación en ese proceso de venta del Sevilla FC y tampoco tengo capacidad para ver el futuro. Sé que se está analizando la parte financiera del club pero no sé si la operación se llevará a cabo o no", ha añadido el mandatario.

Inestabilidad en el banquillo

Del Nido, por otra parte, ha admitido que "en los últimos cuatro años", el Sevilla FC ha "tenido nueve entrenadores que se han ido consensuando primero con Monchi, después con Víctor Orta y Antonio Cordón". Además, el máximo dirigente ha hecho autocrítica y asume su "parte de responsabilidad" porque "significa que algo no ha funcionado entre todos".

Situación económica del club

El presidente del Sevilla FC ha recordado que el pasado verano tuvo que "vender a los dos mejores jugadores" del plantel, el francés Loïc Badé y el belga Dodi Lukebakio, para "traer a ocho" por un desembolso total de "250.000 euros", y que le "encantaría ir al mercado y firmar" pero que le ha tocado dirigir al club "en el peor momento del siglo XXI".

"Nos marcamos un objetivo de equilibrar las cuentas del club y estar en Primera División. Estamos tres puntos por encima del descenso. Esto es fruto de que hemos confeccionado una plantilla con 250.000 euros y de que treinta millones de euros -en coste salarial- no juegan de manera habitual en el Sevilla FC", ha asegurado.

Salida de Almeyda y confianza en el nuevo proyecto

Del Nido Carrasco ha reconocido asimismo que la salida de Matías Almeyda, el entrenador argentino recientemente destituido, "fue dolorosa en lo personal" por el "cariño que le tenía" y que este cese prematuro señala un "error obvio" en la planificación deportiva de la temporada aunque, de la mano de Luis García Plaza, tiene "confianza absoluta" en "cumplir con los objetivos de la temporada".

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Reforma del Sánchez-Pizjuán

El presidente del Sevilla FC también se refirió a que mantiene el plan de reforma del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, ya que su "idea es empezar a construirlo a partir de julio de 2027" después de que el Ayuntamiento haya "dado la razón" al club en un reciente Estudio de Ordenación que certifica el cumplimiento de la normativa urbanística.