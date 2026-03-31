Esgrima
Siete medallas del regional se la lleva la Escuela de Esgrima Acero
El club cacereño logró cuatro oros, dos platas y un bronce en el Campeonato de Extremadura disputado en el pabellón Multiusos de Cáceres
La Escuela de Esgrima Acero fue una de las grandes protagonistas del Campeonato de Extremadura de esgrima, disputado el pasado domingo en el pabellón Multiusos de Cáceres, al cerrar la competición con un balance de siete medallas, cuatro de ellas de oro.
En categoría masculina, el club dominó en varias franjas de edad gracias a los títulos de Aitor Gómez, en absoluta; Marcos García, en M17; y Jorge García, en M15. Además, David Aparicio logró la plata en M17, Fernando Sánchez fue plata en M15 y Diego Sánchez se colgó el bronce en esa misma categoría.
En el cuadro femenino, Aurora Binder se proclamó campeona de Extremadura tras imponerse a todas sus rivales, sumando así el cuarto oro para la entidad cacereña.
El club cacereño se consolida
La Escuela Acero, único club profesional de esgrima deportiva en Extremadura, según recoge la propia entidad, consolida así su presencia en la competición autonómica. Entre sus resultados recientes figura también la medalla internacional conseguida por Aurora Binder en los Campeonatos Mediterráneos de esgrima de 2024.
Tras este campeonato, el club ya centra su preparación en los próximos Campeonatos de España cadete e infantil, donde espera mantener el buen nivel mostrado en Cáceres.
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