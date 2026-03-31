El Tribarros Villafranca se proclama campeón de España de duatlón por relevos mixtos de talentos

El Tribarros Villafranca se proclamó campeón de España de duatlón por relevos mixtos de talentos tras firmar una destacada actuación en Avilés, sede de la tercera jornada de la Liga Talento de la Federación Española de Triatlón. El triunfo permite además al club extremeño situarse al frente de la clasificación masculina y confirma su excelente arranque de temporada.

El conjunto de Villafranca de los Barros fue el gran protagonista del fin de semana al imponerse a varios de los principales clubes nacionales en categorías de formación. Su regularidad durante la jornada resultó decisiva para conquistar el título y reforzar su posición en una competición de máximo nivel dentro del calendario nacional.

También dejó una actuación destacada el Triatlón Don Benito, que terminó en la 36ª posición en el campeonato nacional. Ese resultado le permite mantenerse en una meritoria séptima plaza de la clasificación masculina de la Liga Talento, consolidado entre los clubes más competitivos del país.

En categoría femenina, el Tribarros Villafranca ocupa actualmente la 15ª posición, una situación que le mantiene en la zona media de la clasificación y con margen de mejora para las próximas jornadas.

Los resultados logrados en Avilés refuerzan el crecimiento del triatlón extremeño en categorías base, con varios clubes de la región ganando presencia y competitividad en pruebas nacionales.