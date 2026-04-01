Joan Garcia, sobre los pitos y aplausos de Cornellà: "Agradecido a la gente que me ha aplaudido"

"Debutar sienta increíble. Es un sueño que tienes cuando empiezas a jugar de pequeño al fútbol. Un sueño hecho realidad, muy contento y orgulloso del trabajo que he hecho para llegar hasta aquí", explicó Joan Garcia en la zona mixta tras acabar el encuentro de su estreno como internacional.

El portero azulgrana entró en el minuto 62 sustituyendo a David Raya, el guardameta del Arsenal. Recibió tantos pitos como aplausos, en un plebiscito en el que todo el estadio de Cornellà pareció posicionarse. Joan Garcia no quiso dar importancia a las reacciones de las gradas. "Estaba suficientemente ilusionado y centrado en el partido, eso queda en segundo plano. Agradecido a la gente que me ha aplaudido y me ha apoyado y yo contento con el debut".

Joan García, debutante con ‘la roja’ en el momento de su entrada al terreno de juego durante el partido amistoso entre las selecciones de España y Egipto / JORDI COTRINA

Garcia reveló el momento exacto en el que el cuerpo técnico le dijo que debutaría: "Ha sido al descanso, me han dicho que me moviera porque podría entrar. Hasta que no entras y no te metes en la portería no te lo crees".

A la espera de la lista definitiva

Ahora queda a la expectativa de si entra en la lista de 26 jugadores seleccionados para ir al Mundial. De los cuatro convocados solo Remiro se ha quedado sin jugar en esta ventana FIFA. Ni ante Serbia, ni ante Egipto. Alimenta, quizá, las opciones del cancebero de Sallent. "Ves que puedes ir, pero quedan dos meses todavía. Hay que centrarse en seguir trabajando y seguir rindiendo con el club. Si me llaman para ir al Mundial, muy contento", concluyó.

Quien le animó fue Pedri. El canario explicó lo que le dijo a Garcia previamente al debut. "Al principio es normal estar un poco nervioso en tu primer convocatoria, pero le he dicho a Joan que estuviese tranquilo y que iba a demostrar que tiene nivel para jugar el Mundial”, comentó el canario tras el debut de su compañero: "Está demostrando que es un gran portero, tanto en nuestro club como aquí, y creo que nos puede ayudar muchismo en la selección”, insistió.

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Preguntado por los cánticos de “Musulman el que no bote” de parte de la grada y la decisión de Lamine Yamal, que es musulmán, de no salir a saludar al final del partido, Pedri apuntó que “está claro que a ningún jugador” de la Roja les gustó escucharlos.