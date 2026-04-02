El Extremadura mira al liderato ante el Yeclano

Con un puñado de valientes en las gradas de La Constitución y con la ilusión por bandera. Así afronta el Extremadura el partido que puede cambiar de forma descomunal toda su temporada. Se jugará este sábado, a las 18.00 horas, en Yecla, ante el Yeclano Deportivo, un equipo ya prácticamente sin opciones a nada por arriba y prácticamente salvado por abajo. Una victoria del Extremadura permitiría a los de David Rocha dormir como líderes a la espera de lo que hagan Xerez y UCAM Murcia en la jornada dominical. Un empate o una derrota, también dependiendo de lo que hagan los que vienen por detrás, puede hacerle perder o no el puesto de playoff. No hay margen ni para un pestañeo en este grupo cuarto de Segundda Federación.

El Extremadura tiene su desplazamiento más lejano de los que le quedan, pero tendrá apoyo en las gradas y esa, sin duda, es la mejor noticia. Sale el autobús de aficionados que se harán 16 horas y 1.200 kilómetros para ver a su Extremadura. Tremendo.

En lo estrictamente deportivo, la otra buena noticia es que el Extremadura tiene prácticamente a toda su plantilla al completo. Sólo la baja de Fran Rosales y para de contar. Rober Correa, ausente durante casi tres meses de competición, entre su sanción y su inoportuna lesión, ya tiene el alta médica y viaja con la expedición. Rocha, por primera vez desde que llegó al banquillo de Almendralejo, tendrá que descartar a un jugador y hacer una lista de 18. Eso sí, ha hecho viajar a todo el equipo. Los quiere unidos en estos últimos cinco partidos de liga.

El gran partido desplegado la pasada semana ante la Deportiva Minera hace pensar que Rocha puede repetir el once inicial de hace una semana. Posiblemente, la duda más importante radique en el extremo derecho, donde Manu Ramírez parte con ventaja, pero los buenos minutos de Óscar Pinchi en su debut y el verle en un estado de forma tan sensacional le abren también opciones de ser titular.

En la delantera, Maikel parece partir con ventaja por delante de Frodo, mientras que en el lateral derecho, también Barace parece haberse asentado. Rober Correa también tendrá que esperar porque el rendimiento de la pareja Ángel Cano y Carlos Cordero está siendo sobresaliente.

Enfrente está un Yeclano Deportivo que acumula dos victorias seguidas que lo han sacado de los puestos peligrosos. Los de Yecla andan en un buen momento de forma, aunque pierden a uno de sus mejores jugadores por sanción para este partido como es Sergio Carrasco.

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Ganar en Yecla siempre ha sido muy difícil en este grupo. Después de cinco meses sin ganar fuera, el Extremadura busca hacerlo ya.