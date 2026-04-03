Simeone: "El respeto se ha perdido en el fútbol y a nivel social hace años"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, compareció en la sala de prensa del Cerro del Espino de Majadahonda en la previa del encuentro que medirá a los rojiblancos con el Fútbol Club Barcelona este sábado. El argentino comenzó hablando del incidente que se vivió en Cornellà por los cánticos xenófobos en el partido entre España y Egipto. "Es un problema social y mundial, no sólo de España, de Argentina o Brasil. El problema es que hace años que se perdió el respeto. El respeto que teníamos a un padre, al profesor, al entrenador, a la policía... Eso es algo que se perdió. Tenemos que trabajar con la conciencia de que con fe y creyendo en dios se puede mejorar".

Elogios al Barça

El técnico colchonero tuvo palabras de elogio para su rival de este fin de semana. "El fútbol pasa por los futbolistas más allá de los entrenadores. El Barcelona juega de una manera determinada desde la llegada de su entrenador, con su defensa alta, con su posicionamiento ofensivo para poder atacar tras ganar los duelos. Nosotros con nuestras características como desde hace 14 años seguiremos intentando competir contra ellos". Simeone no quiso destacar a ningún jugador en concreto del Barcelona, pero sí destacó "su capacidad para llevar al partido a campo contrario y no dejarte tiempo para pensar. Es algo que complica mucho a sus rivales y que no es fácil de lograr. Todos sus futbolistas son extraordinarios".

El 'Cholo' también confirmó la buena evolución de los lesionados, que aunque en muchos casos no podrán estar este sábado en el Metropolitano, sí contarán para el doble enfrentamiento ante los azulgranas en los cuartos de final de la Champions: "Todos los lesionados están evolucionando de la mejor manera. Jan el lunes trabajará con el grupo. Mendoza también trabajará con el grupo el lunes. Pablo está muy bien. Y Pubill va trabajando de la mejor manera para ayudarnos cuando toque".

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Por último, advirtió que no encara el partido de Liga mirando al de Champions y cuando preguntado por la polémica de la lesión de Johnny Cardoso con su selección, se limitó a responder: "Barcelona". Simeone está centrado en el doble enfrentamiento ante los de Flick y sabe que tiene la ventaja de poder rotar en Liga, donde no se juega nada, mientras que el Barcelona no puede hacerlo este sábado porque el Real Madrid viene apretando fuerte por detrás y necesita los tres puntos para mantener las distancias con los de Arbeloa.