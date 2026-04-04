El Cacereño Femenino afronta una final por la permanencia ante el Villarreal en Pinilla

El Cacereño Femenino se juega este domingo una parte muy importante de sus opciones de permanencia en Primera Federación Femenina. El conjunto extremeño recibe al Villarreal en Pinilla, a las 17.00 horas, en un encuentro de máxima exigencia en el tramo decisivo de la temporada. Con solo tres jornadas por disputarse, el equipo verde necesita un triunfo para seguir aferrado a la lucha por la salvación frente a un rival llamado a pelear hasta el final por el 'playoff' de ascenso.

El técnico del equipo, Ernesto Sánchez, enfatizó sobre la trascendencia del choque. “Es la primera de las finales que tenemos por delante. Quedan tres partidos y no hay margen de error. Es un partido clave y tremendamente difícil, como tuvimos en su campo ante el Villarreal. Es un gran equipo, muy bien trabajado, con jugadoras de muchísima calidad”, recalcó.

El preparador del cuadro cacereño incidió en la necesidad de hacer un partido muy completo para poder competir con una de las mejores plantillas de la categoría. “Todo eso va a hacer que tengamos que redoblar esfuerzos para poder neutralizarlas e intentar que nuestro plan de partido salga como queremos y seamos mejores que el rival no ya sólo en juego, sino en lo que importa, en goles. Lo único que nos importa ahora mismo es meter un gol más que el Villarreal. Nos tenemos que focalizar en ser un equipo tremendamente eficiente y con esas armas competir a una de las mejores plantillas de la competición, que sabemos que van a estar ahí en el playoff de ascenso hasta el final”.

Empate esperanzador

El empate logrado en la última jornada ante el Alavés, que se jugaba el ascenso, ha servido para reforzar la moral del vestuario, aunque en el cuerpo técnico tienen claro que solo cobrará verdadero valor si el equipo es capaz de sumar ahora los tres puntos en casa.

Así lo explicó también Ernesto Sánchez al analizar el momento anímico con el que llega el equipo a esta cita: “Sí. El escenario de Mendizorroza fue para creérselo. Sacamos un punto en un momento muy complicado y de máxima exigencia. De nada nos va a servir el punto ante el Alavés si no conseguimos la victoria contra el Villarreal. Tenemos que conseguirla como sea, dar cada una lo mejor de nosotras y que se vea en el partido. Hay que minimizar todos los puntos fuertes del Villarreal, que son muchísimos y eso nos dará opciones de luchar por la permanencia”.

El valor de Pinilla

Además del componente clasificatorio, el club quiere que Pinilla juegue también su partido. En una cita marcada por la urgencia, el entrenador lanzó un mensaje directo a la afición para que acompañe al equipo en uno de los encuentros más importantes del curso. “Es vital lo de la grada. Que todo aquel cacereño que sienta el fútbol vaya a Pinilla porque le vamos a necesitar más que nunca, que animen y para que nuestras jugadoras tengan más fuerza”.

Jornada clave. Jornada para la supervivencia de un Cacereño Femenino esperanzado.