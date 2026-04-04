El Coria quiere reponerse en Valdebebas y seguir en la pelea por el 'playoff'

Tras el sabor agridulce que dejó el empate (2-2) de la pasada jornada ante el Socuéllamos, el Coria afronta un nuevo compromiso lejos de casa. Los celestes visitan este fin de semana al Real Madrid C con el objetivo de sumar tres puntos que les permitan mantenerse en la pelea con el Tenerife B por una plaza de play off en este tramo decisivo de la temporada.

El conjunto cauriense encara el choque con la vista puesta en el filial madridista, aunque sin perder de vista el duelo directo ante el Tenerife B dentro de dos jornadas, un partido que podría resultar determinante en el desenlace final del curso.

La incógnita del rival

Uno de los principales condicionantes del encuentro será la dificultad para prever el once del Real Madrid C. El filial blanco ha utilizado a numerosos jugadores de su propia plantilla, del juvenil e incluso del Castilla con ficha del C, lo que convierte en una incógnita la alineación que presentará el cuadro madrileño. Un escenario que complica la preparación del partido para Rai.

Además, el Coria se medirá a un rival en un buen momento de forma. El Real Madrid C encadena tres victorias y un empate en sus cuatro últimos encuentros, una racha en la que sobresale el contundente 4-0 endosado al Tenerife B.

En el capítulo de bajas, el técnico celeste mantiene las dudas de Iñaki León y Gonzalo Llerena, ambos tocados. Si finalmente no llegan a tiempo, el centro de la defensa podría volver a estar formado por José Antonio y Álvaro Domínguez, como ya ocurrió el pasado domingo.

Tampoco se espera una presencia numerosa de aficionados caurienses en las gradas de Valdebebas. La política del club madridista de no abrir taquillas y limitar el acceso a abonados y peñistas blancos reducirá considerablemente la presencia celeste. Aun así, sí viajará un pequeño grupo de seguidores, integrantes de la peña madridista cauriense, que podrán presenciar el encuentro.