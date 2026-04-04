El Extremadura se gana la licencia de soñar por todo

Ficha: Yeclano 2-3 Extremadura YECLANO: Borja; Pedro Meli, Rementería (Antonio,m.71), Jorge de Vicente (Emaná, m.40), Totti, Domínguez (Jaime, m.54), Rubén Molina, Borao (Ot, m.40), Borona (Seijo, m.54), Josema, Navarro. EXTREMADURA: Robador; Barace, Cano, Carlos Cordero, Tala (Núñez, m.72), Luis Nicolás, Zarfino, Marco Manchón (Peral, m.84), Manu Ramírez (Pinchi, m.61), Dieguito (Usaman, m.72), Maikel (Frodo, m.46). GOLES: 0-1 Zarfino, min.17; 0-2 Maikel, min.33; 0-3 Zarfino, min.45; 1-3 Rementería, min.45+3; 2-3 Emaná, min.89. ÁRBITRO: Borja Guijarro (Valencia). Amonestó con amarilla a los locales Josema y Emaná; y a los visitantes Ángel Cano y Barace. INCIDENCIAS: Estadio de La Constitución. 1.300 personas. Medio centenar de seguidores del Extremadura.

Zarpazo en Yecla. El Extremadura logró una de esas victorias que nunca se olvidan y que pueden poner un punto de inflexión en la temporada azulgrana. Uno de esos triunfos, en uno de esos campos difíciles de profanar, y que permite al Extremadura aspirar a todo. Soñar con todo. Pensar en grande.

La exhibición azulgrana de la primera parte y el eterno sufrimiento del descuento fueron el fiel resumen de un Extremadura donde no hay triunfo sin drama. Siempre hay que sufrir. Y siempre hay que creer en este equipo.

David Rocha, un hombre que todo lo que mueve lo hace por sentido común, aplica la ley de la normalidad. Y funciona. Caramba. Repitió el once que había ganado a La Minera y, los mismos, endosaron tres goles en una primera parte para enmarcar del Extremadura sobre el Yeclano.

Salió serio, consciente de la importancia del partido, el Extremadura en La Constitución. Manu Ramírez avisó pronto, antes del primer minuto, con un disparo cruzado que se marchó fuera por poco. Y, a renglón seguido, Luis Nicolás se topó con una marabunta de piernas en un buen golpeo desde la frontal.

Jugaba en campo contrario el Extremadura, acorralando por momentos al Yeclano en el primer cuarto de hora. El gol llegó a los 17 minutos. Una bonita jugada trenzada entre Barace y Manu Ramírez por banda derecha acabó con un centro de Ramírez que Zarfino, llegando como una locomotora en área pequeña, fusiló para hacer el 0-1. Aparecía el uruguayo. Siempre cuando más lo necesita su equipo.

Lejos de cometer pecados del pasado, el Extremadura digirió con normalidad su ventaja. No especuló y fue a por el segundo. Llegó pasada la media hora de juego, en un saque de banda largo que tocó Manchón y que se encontró Maikel en área pequeña para fusilar cruzado y poner tierra de por medio. Era el 0-2.

El Yeclano lo vio tan borroso que metió dos cambios a los 40 minutos. Tampoco surtió efecto. Sobre el 45, un córner botado al primer palo por Dieguito lo cabeceó a la red Zarfino para hacer su doblete y casi allanar la victoria. Era el 0-3.

Pero en el Extremadura, ganar sin sufrimiento no casan. Así que antes del descanso, Rementería marcaría de cabeza a la salida de un córner el 1-3 para dejar el partido con aliento para la segunda parte.

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Estuvo soberbio el Extremadura nadando y guardando la ropa durante la primera media hora del segundo tiempo. Una parada de Robador y poco más. Sin embargo, sufrió en el últim cuarto de hora. Totti avisó con un balón al palo. Y al filo del 90, Emaná empujó de tacón un balón entre una marabunta de piernas. De alargue, siete minutos. Toco sufrir. El Extremadura supo ganar bien el juego aéreo y, a la contra, Pinchi, Frodo y Usama mantuvieron el juego en campo contrario. Un triunfo repleto de coraje y trabajo. El Extremadura duerme líder provisional. n