Fútbol
Guardiola abre la puerta a Rodri: "Nadie puede rechazar al Real Madrid"
El técnico catalán desea que el mediocampista se quede lo máximo posible en el Manchester City
EFE
Pep Guardiola, técnico del Manchester City, deseó que Rodrigo Hernández se quede lo máximo posible en el equipo, pero dijo que si un futbolista no es feliz es libre de irse y que no hay nadie que pueda rechazar la posibilidad de jugar en el Real Madrid.
En las últimas semanas, Rodri no ha descartado la opción de fichar por el Real Madrid a final de temporada, pese a que aún le queda un año de contrato.
"Ningún jugador rechazaría la posibilidad de jugar en el Real Madrid", admitió Guardiola antes de los cuartos de final de la FA Cup contra el Liverpool.
"Mi deseo siempre ha sido que Rodri se quede lo máximo posible en el club, porque es un jugador increíble, pero cada uno decide su vida. Si un jugador no está feliz, puede irse, pero si es feliz, y creo que es feliz, todo seguirá igual. Si no es feliz, puede hablar con el director deportivo, aceptar una oferta que sea acorde a su calidad e irse".
"Sé lo que el club quiere, quieren que se quede Rodri. Siempre he sido positivo respecto a ello, pero al final tampoco lo sé", añadió el técnico de Sampedor.
El Balón de Oro en 2024 lleva en el City desde 2019 y ha conquistado todos los títulos desde entonces, incluyendo cuatro Premier League y una Champions League en la que marcó el gol de la victoria en la final contra el Inter de Milán.
- Cambios en el calendario laboral: Extremadura estrenará en 2027 un nuevo puente de cuatro días en octubre
- Way Cáceres: la promesa de gran polo de ocio que intenta reactivarse con ocho acuerdos
- Media vida en el comercio de Cáceres, apuestas de negocio fallidas y darse una nueva oportunidad: la historia de Carmen Vinagre
- El Ayuntamiento de Plasencia sanciona con 17.052 euros a la empresa de la obra de la Granja de San Miguel por retrasos
- El pistacho extremeño no da abasto: la producción se exporta al 100% y la demanda exterior supera la oferta
- La inversión de medio millón de euros para poner en valor un castillo que llegó a ser un cementerio a 20 kilómetros de Cáceres
- Juzgan en Badajoz a un acusado de no auxiliar a un compañero de trabajo que murió de un infarto
- Nuestro Padre Jesús de la Pasión y la Virgen del Rosario protagonizarán el Encuentro más esperado de la Semana Santa de Plasencia