El Mérida cede otra batalla

text_format [object Object] [object Object] edit delete swap_calls 4-PONFERRADINA: Ángel Jiménez, Koke (min. 88, Jorrín), Novoa, Undabarrena, Andoni López, Esquerdo (Pau Ferrer, min. 73), F rimpong, Borja Vázquez (min. 88, Cortés), Borja Valle (min. 90+3, Eric Morán), Slavy (min. 73, Keita), Calderón. 1-MÉRIDA: Adrián, Lancho (min. 79, Javi Domínguez), Pareja (min. 46, Jacobo), Vergés, Gio Almeida (Doncel, min. 64), Rui Gomes (min. 46, Hallsson), Martín del Solar, Areso, Chiqui, Sofiane (Benny, min. 64). GOLES: 1-0-Min. 35:Undabarrena. 2-0-Min. 45: Slavi. 2-1-Min. 67:Hallsson. 3-1-Min. 83:Pau Ferrer. 4-1-Min. 90:Pau Ferrer. ÁRBTRO:Pedro Oreiro (Comité Gallego). Amarilas al entrenador de la Ponferradina, Medhi Nafti y a los futbolistas los locales Andoni López, Undabarrena, Coke y a los visitantes Luis Pareja, Vergés, Javi Lancho, Hallsson, Areso. INCIDENCIAS:Alrededor de 5.000 espectadores en El Toralín, con presencia de aficionados romanos.

Aún sigue teniendo muchas opciones, pero este sábado perdió una batalla el Mérida ante el que es un rival claramente directo por la pelea por los puestos de ‘playoff’ de ascenso a Segunda División. La Ponferradina (tercero, 47 puntos) ganó al cuadro romano (décimo, 44) merced a su efectividad y pegada en el primer tiempo, con dos goles en la recta final que resultaron ser una rémora para los extremeños (4-1). Queda mucho, en cualquiera de los casos, y cada fin de semana se puede ver la perspectiva de forma distinta.

El equipo del siempre expresivo y temperamental exentrenador del Mérida Mehdi Nafti dominó el primer acto con cierta claridad, con un Mérida muy agazapado atrás en los primeros minutos y confiando en una contra con la verticalidad de Chiqui y el trabajo de Areso y Sofiane.

La Ponferradina consiguió el premio a su mayor insistencia con un gol de su central Undabarrena tras falta sacada con mimo por Andoni López. Antes ya había estrellado un tiro en la madera y había capitalizado las jugadas más rayanas en el gol.

No pudo el Mérida amenazar de verdad a su rival hasta que, al filo del descanso, Martín Solar probó al meta local Ángel Jiménez en un lanzamiento envenenado al borde del área. Pareciese como si el gol hubiera despertado a los extremeños, muy contemplativos hasta que llegó el 1-0. Pero en absoluto le salió nada bien. Justamente lo contrario. Fueron momentos nefastos en cuanto al resultado. Todo se volvió en contra.

También la tuvo Sofiane en otro remate, éste de cabeza, que se fue fuera por solamente unos milímetros. Eran los mejores minutos del conjunto de Fran Beltrán.

Pero antes del asueto, un jugadón de Borja Vázquez acabó con el remate a gol de Slavi (2-0). Psicológicamente, un palo grande para los extremeños.

Segunda parte

En el segundo acto el Mérida tenía que salir a morder para intentar la remontada, o al menos para conseguir un punto. Beltrán sacó a escena a Hallsson y Jacobo para intentar más verticalidad. El islandés tuvo la primera en el inicio, pero se encontró con el meta local.

Slavi estuvo cerca del 3-0. El partido pareció enloquecer con la moral de los locales y las ganas de remontar de los visitantes, a tumba abierta por momentos. La intensidad de Frimpong, uno de los mejores centrocampistas de la Primera Federación, es contagiosa para sus compañeros.

Beltrán introdujo a Doncel y Benni para albergar alguna esperanza. Y le salió bien. A la contra, la Ponfe pudo poner más tierra de por medio, pero Adrián salvó un par de ocasiones. Borja Vázquez era una amenaza siempre.

Hallsson aprovechó un servicio de Doncel para poner la emoción al duelo. El cuadro leonés ya no gobernaba el encuentro. En los últimos minutos, el Mérida lo intentó sin suerte y Pau Ferrer sentenció con dos golazos. Se había perdido una batalla, que no la guerra, para un equipo con orgullo.