Muere el almendralejense José Luis Argüello, referente del arbitraje español

El extremeño José Luis Argüello Garranchán, árbitro internacional español de balonmano y una de las figuras más respetadas del arbitraje nacional, ha fallecido esta semana tras no poder superar una grave enfermedad. Natural de Almendralejo, aunque afincado en Madrid durante prácticamente toda su vida, deja una huella profunda en el balonmano español, al que dedicó décadas de entrega dentro y fuera de la pista.

Argüello firmó una trayectoria de primer nivel, con presencia en la élite del balonmano español y en grandes escenarios internacionales además de como secretario del Comité Técnico Arbitral de la Federación Española de Balonmano. Su figura trascendió el mero ejercicio arbitral. Quienes le conocieron destacan su compromiso, su capacidad de trabajo y su cercanía con varias generaciones de colegiados. Nunca se desvinculó del deporte que marcó su vida y, hasta hace poco, seguía siendo habitual verle en pabellones y canchas de formación, observando partidos, tomando notas y elaborando informes para ayudar a jóvenes árbitros en sus primeros pasos.

Condolencias

La noticia de su fallecimiento ha provocado una oleada de condolencias en el entorno del balonmano, donde se multiplican los mensajes de pesar y reconocimiento. Más allá de su prestigio como árbitro, José Luis Argüello Garranchán deja el recuerdo de un hombre entregado, colaborador y siempre dispuesto a tender la mano.

Con su muerte desaparece una de esas figuras discretas pero esenciales que ayudaron a engrandecer el balonmano español desde el arbitraje. Su nombre queda ligado para siempre al deporte de Almendralejo en particular y de Extremadura en general.