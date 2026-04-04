El Al-Qázeres retrasa una previsible paliza en Palma

98 - AZULMARINO MALLORCA PALMA: Adut Bulgak (13), Carmen Grande (5), Marta García (7), Iris Junio (4), Alba Torrens (11) -cinco inicial- Enya Maguire (3), Amaiquen Siciliano (5), Marina Aviñoa (3), Kristina Rakovic (6), María España (12), Gedna Capel (8), Jane Asinde (21). 56 - ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Lucía Fontela (4), Nerea Liste (4), Inés Ramos (11), Josephine Filipe (22), Victoria Gauna (2) -cinco inicial- Clara Prieto (0), Lucía Méndez (6), Laura Salmerón (7), Carla Suárez (0). MARCADOR POR CUARTOS: 20-15, 43-34 (descanso), 69-50 y 98-56 (final). ÁRBITROS: Asunción Langa de Martín y Rubén Argüelles Domínguez. Sin eliminadas. INCIDENCIAS: Partido de la vigesimoséptima jornada de la Liga Femenina Challenge disputado en el Polideportivo Son Moix.

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura lo intentó y consiguió aguantar hasta el minuto 14 (24-22). Incluso al inicio del tercer cuarto la diferencia seguía siendo salvable (43-37), pero ahí se acabó la esperanza para las de Jesús Sánchez. El cansancio y la aparición de Bulgak rompieron el partido a favor de Azulmarino Mallorca Palma, que fue abriendo brecha en el marcador hasta acabar barriendo de la pista a su rival en el último cuarto.

El equipo de Jesús Sánchez era consciente de que no iba a ser ni mucho menos fácil plantarle cara al todopoderoso Azulmarino Mallorca Palma, aunque las extremeñas estaban dispuestas a pelear por cuajar la mejor actuación posible en Son Moix y, para ello, trataron de hacerse fuertes en defensa. La clave era no dejar correr a sus anchas a las mallorquinas.

Lo intentaron con todo las jugadoras del Al-Qázeres, pero el líder es mucho líder y no tardó en forzar las primeras faltas de su rival y aprovechar los tiros libres para colocar el 6-0 en el luminoso en apenas dos minutos.

También desde esa distancia llegarían los primeros puntos de las cacereñas, con tres tiros de Josephine Filipe que ponían el 6-3 en el electrónico. Parecía que podía aguantar el tirón inicial el equipo extremeño, pero Azulmarino Mallorca Palma empezaba a imponerse en la pintura y conseguía escaparse hasta el 10-3, aunque las de Jesús Sánchez no se dejaban llevar por los nervios y mantenían la presión defensiva.

Funcionaba, y las mallorquinas sufrían para encarar el aro contrario, mientras las de Sánchez, sin prisa pero sin pausa, trataban sobre todo de no perder balones, buscar buenas opciones de tiro y conseguían igualar el marcador cuando se cumplía el minuto 6 de juego (12-12).

No bajaba el ritmo el Al-Qázeres, aunque las baleares protagonizaban un nuevo arreón que colocaba el 18-12 a falta de un minuto para el final del cuarto, una distancia que las extremeñas reducían de nuevo desde la línea de tiros libres (18-15), aunque una canasta final de Aviñó ponía el 20-15 al minuto 10.

Despegue tardío

La dinámica no cambiaba en el inicio del segundo cuarto, con las de Jesús Sánchez tratando de aguantar en defensa. Lo conseguían y un triple de Salmerón ponía a las visitantes a solo dos puntos del equipo mallorquín a seis minutos para el descanso (24-22).

Apareció Asinde para sacar a las suyas del atolladero y romper la zona del Al-Qázeres, que veía cómo el rival se iba hasta los nueve puntos de diferencia (34-25, minuto 16). Paraba el partido Jesús Sánchez en busca de una solución y las suyas conseguían frenar de nuevo la escapada de las locales, mientras Josephine Filipe encontraba el aro. Y aunque las extremeñas no conseguían reducir diferencias, evitaban que estas fuesen a más para irse al descanso con 43-34.

Ya en el inicio del tercer cuarto, Lucía Méndez seguía acercando a las extremeñas (43-37), pero Bulgak metía una marcha más al ataque local y lanzaba a las mallorquinas, que entre sus canastas y los tiros libres firmaban un parcial de 9-2 que parecía asestar un duro golpe al Al-Qázeres (52-39). Pero el equipo no bajaba los brazos e Inés Ramos aparecía para mantener la esperanza, aunque las visitantes no encontraban la manera de frenar a Bulgak, que a 4:20 para el final del cuarto lanzaba a las suyas hasta los 15 puntos de renta (61-46).

A partir de ahí, las visitantes trataron de pelear para evitar que las diferencias se ampliasen demasiado, pero lo cierto es que el dominio de las locales era ya absoluto y se llegó al final del tercer cuarto con 69-50.

Las cosas no mejoraron en el inicio del último cuarto. Con el Al-Qázeres acusando el desgaste, Azulmarino Mallorca Palma solo tuvo que mantener la presión para firmar un 10-0 en apenas dos minutos que dejaba ya el encuentro visto para sentencia (79-50, minuto 32). Una diferencia que no hizo más que aumentar hasta el final, en un último cuarto para olvidar de las extremeñas.