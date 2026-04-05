El Cacereño Femenino se queda a medias

0-CACEREÑO FEMENINO: Delia, Victoria Arévalo, Cora Jiménez, Marina Mielgo, Bella (min. 88, Guerrero), Sara Rubio, Carmen Acedo, Tsubaki, Lourdes Lezcano, Sara Carrillo (min. 62, Midori), Yorladiz (min. 62, Matlou). 0-VILLARREAL FEMENINO: Montse Quesada, Mguélez (min. 62, Alexia), Laura Martín, Cienfu (min. 62, Estupiñán), sara Medina, Nerea Pérez (min. Pesántez, min. 77), María Macías, Luna Figols (min. 67, Querol), Lauris (min. 62, Martuka) y Aixa Salvador. ÁRBITRA: Josefa Sánchez Gómez (Comité Andaluz). Tarjeta roja por dos amarillas a la visitante Alexia (min. 81). Además, tarjetas a la local Yorladiz y a las visitantes Sara Medina, Pesántez, Aixa Salvador y Qeurol. INCIDENCIAS: Partido de la antepenúltima jornada de liga regular de Primera Federación Femenina disputado en el Manuel Sánchez Delgado.

El Cacereño Femenino no culminó su trabajo, ese que pintaba también antes del inicio del partido. Todos sus rivales en la pelea por no descender, especialmente Se AEMLleida y Atlético de Madrid B, habían perdido, lo que se traducía en que, de ganar al Villarreal, las verdes saldrían de los puestos de abajo y dependerían de sí mismas en los dos últimos encuentros, ante las colchoneras (fuera) y el descendido Oviedo en casa.

El escenario, con el empate ante las levantinas, cambia, pues es perentorio ahora vencer al filial atlético, a tres puntos ahora, y esperar que tropiecen las ilerdenses del AEM, que tienen dos más. El final se adivina taquicárdico.

Ylo tuvo en su mano el equipo de Ernesto Sánchez, que sometió al Villarreal en la segunda parte, especialmente en los últimos 15 minutos, cuando las visitantes se habían quedado con diez. Eso sí, en su única oportunidad (min. 75), el cuadro castellonense se vio privado de un penalti claro de Delia sobre la propia Alexia.

De todas formas, el Cacereño hizo méritos más que sobrados para conseguir los tres puntos ante un equipo ya con plaza en los ‘playoff’ de ascenso. Lo intentó por lo civil y por lo criminal, pero no tuvo la puntería suficiente o se encontró con la meta rival, Montse Quesada, en el primer tiempo, pero especialmente en el segundo. La japonesa Tsubaki tuvo dos remates en inmejorable posición que paró la protagonista. También pudieron dar el triunfo Bella y del mismo modo, prácticamente sobre la bocina, la argentina Lourdes Lezcano, que hubiera merecido la delantera local por su enorme despliegue durante todo el encuentro.

En el primer acto, el CPC Femenino también fue dueño del balón, con mucha consistencia atrás con las centrales Marina Miguelgo y Cora Jiménez impecables, con Victoria Arévalo de fiel escudera y Sara Rubio también muy notable en su pluriempleo.

Sin ambición

El Villarreal, que vino a Cáceres sin ambición, apenas desplegó juego ofensivo, aunque su exterior Lauris obsequió al público con un recital de fintas.

De nuevo en las verdes repitió exhibición Carmen Acedo, inasequible al desaliento tirando del caro una y otra vez junto a Lezcano. Las dos futbolistas se vaciaron y se valieron por sí solas para amenazar al Villarreal en cada arrancada, ya que ni Yorladiz ni Sara Carrillo, otras veces determinantes, no tuvieron su día, al igual que Tsubaki en la definición.

El Cacereño no logró su objetivo, ya que el empate acerca a los oponentes, pero no les supera, que era lo que hubiera colmado las aspiraciones de las extremeñas, un equipo que tendrá que darlo todo (esto es algo natural en ellas) pero que tendrá que mirar de reojo a otros resultados. Se vienen momentos cargados de emoción en un equipo que este año está haciendo sufrir a sus fieles, pero nada lejos del puro fútbol.