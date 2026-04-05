El Coria se lleva los tres puntos de Valdebebas tras un duelo vibrante con el Real Madrid C

2 - REAL MADRID C: Arroyo; Álvaro Ginés (Éric Gómez, min. 87), Ariel, Sotres, Lezcano; Beto (Roberto, min. 62), Izan (Castrelo, min. 71); Leiva, Manex, Ciria (Barroso, min. 71); Arnu (Jacobo, min. 71). 3 - CORIA: Aarón Alonso; Currás (Antonio Hernández, min, 77), Javi Tapia, Álvaro Domínguez, Jacobo; Bautista, Sergio Gómez, Adri Pérez (Mercadal, min. 77); Dawda (Juanjo Chavalés, min. 53), Toper (Tomy, min. 62), Mba (Benji Núñez, min. 62). GOLES: 1-0: min. 34, Arnu. 1-1: min. 38, Adri Pérez. 1-2: min. 54, Bautista, de penalti. 2-2: min. 87, Leiva, de penalti. 2-3: min. 90, Juanjo Chavalés, de penalti. ÁRBITRO: Alejandro Tomé Alonso (comité grancanario). Amarilla a Ariel, Sotres, Jacobo; Adri Pérez, Dawda, Jacobo, Tomy y al técnico visitante, Rai Rosa. INCIDENCIAS: Ciudad Real Madrid. Campo 7. Unos 250 espectadores.

El Coria se llevó los tres puntos del Campo 7 de Valdebebas tras imponerse al Real Madrid C en un partido agónico, decidido desde los once metros y en los minutos finales (2-3). Adri Pérez igualó en la primera parte el tanto inicial de Arnu para el filial blanco. Ya en la reanudación, Bautista convirtió la primera de las tres penas máximas señaladas por el colegiado Alejandro Tomé Alonso, pero la emoción se desató en el tramo final, con otro penalti transformado por Leiva y el definitivo de Juanjo Chavalés, ya con el tiempo reglamentario cumplido.

Los de Rai Rosa encadenan así una notable dinámica fuera de casa, con cinco victorias a domicilio, y han sumado diez de los últimos doce puntos en juego, una racha que les permite mantenerse en la quinta plaza de la clasificación.

Un Coria sólido desde el inicio

Tras el empate del pasado domingo en La Isla frente al Socuéllamos y con las sensibles bajas de Iñaki León y Gonzalo Llerena, el técnico cauriense apostó por un once de experiencia. Javi Tapia formó en el eje de la zaga junto a Álvaro Domínguez, mientras Bautista acompañó a Sergio Gómez en la medular, con Adri Pérez por delante.

Enfrente esperaba un segundo filial madridista en el que Víctor Cea ha logrado dar forma a un bloque reconocible. Los blancos llegaban con un balance reciente idéntico al del Coria, tres victorias y un empate.

Con camiseta y medias rojas y pantalón celeste, el Coria saltó al desangelado recinto de la Ciudad Real Madrid, sin presencia de aficionados visitantes, con una idea clara: controlar el partido desde el inicio y evitar una salida en tromba de su joven rival. Durante los primeros minutos apenas ocurrió nada reseñable, más allá de un par de sustos provocados por pérdidas de balón ante la presión alta del conjunto local. Toper, muy activo por la izquierda, fue el primero en generar peligro para los extremeños.

Aarón Alonso sí tuvo que intervenir con acierto para detener un testarazo de Ariel a centro de Leiva, el jugador más incisivo del Real Madrid C. El filial fue creciendo hasta que llegó el 1-0 en una acción confusa: los locales reclamaron un penalti, acto seguido se anuló un gol a Domingo Mba por fuera de juego y, en la continuación, Arnu culminó una buena jugada combinativa para adelantar a los suyos.

La reacción celeste no se hizo esperar. Adri Pérez aprovechó un rechace de Arroyo tras un centro-chut, de nuevo de Toper, para cabecear a la red y restablecer la igualada antes del descanso.

Tres penaltis y un final agónico

No hubo cambios al intermedio, aunque Rai Rosa movió pronto el banquillo al retirar a Dawda para dar entrada a Juanjo Chavalés. Apenas un minuto después, Ariel derribó a Toper dentro del área y Bautista adelantó al Coria con un lanzamiento ajustado al poste derecho. Arroyo adivinó la trayectoria, pero no pudo evitar el 1-2.

El conjunto cauriense supo competir con oficio durante buena parte del segundo tiempo. Chavalés pudo ampliar la ventaja con un disparo desde la frontal que se marchó alto, mientras Aarón Alonso volvió a mostrarse muy seguro para desviar a córner un chut de Manex Rezola. La ocasión más clara para sentenciar la tuvo Adri Pérez, que se entretuvo demasiado cuando encaraba a Arroyo y permitió la llegada de un defensa para desbaratar la jugada.

El encuentro parecía encaminado hacia un triunfo trabajado del CD Coria, pero todavía quedaba el tramo más frenético. En el minuto 87, el colegiado señaló el segundo penalti de la mañana por manos de un integrante de la barrera tras un libre directo de Sotres. Pese a las protestas visitantes, Leiva batió a Aarón Alonso desde los once metros, aunque el guardameta llegó a tocar el balón.

Cuando todo apuntaba a un empate, un derribo sobre Bautista ya en el descuento propició la tercera pena máxima del partido. Esta vez no lanzó el propio Bautista. Juanjo Chavalés asumió la responsabilidad, engañó a Arroyo y firmó el 2-3 definitivo.

Aún hubo que sufrir siete largos minutos de añadido, en los que la retaguardia celeste resistió con solvencia las últimas acometidas del Real Madrid C para certificar una victoria de enorme valor. En la próxima jornada, el Coria recibirá al Navalcarnero en La Isla con la intención de prolongar su buena racha.