El Don Benito aguanta el tirón de Moralo y Badajoz

La jornada en Tercera Federación, repartida en varios días como consecuencia de la celebración de la Semana Santa deja un escenario cada vez más definido en la zona alta, con el Don Benito reforzando su liderato y el Badajoz metiendo presión en la pelea por el ascenso, mientras que por abajo la lucha por la permanencia continúa completamente abierta. En el caso del conjunto rojiblanco, mantiene su renta de cinco puntos respecto al Moralo, que ganó el jueves pasado pero que no pudo reducir la diferencia de puntos tras la victoria del cuadro rojiblanco este domingo en casa ante el Azuaga.

En los encuentros adelantados, el Pueblonuevo tomó aire con su victoria por 2-1 ante el Diocesano gracias a los goles de Santos y Loreto, aunque los colegiales, que marcan la zona de peligro con 25 puntos, no le perdieron la cara al partido con el tanto de Manu Rodríguez. El Moralo, segundo clasificado con 56 puntos, no falló en la apertura de la jornada y se impuso 0-2 al Puebla de la Calzada con goles de Robinho y Hamza.

El Villafranca también sumó de tres tras remontar (1-3) al Gévora y se afianza en la séptima plaza con 45 puntos, mientras que el conjunto de Almendralejo sigue en la zona baja con 26. En Jerez, reparto de puntos (2-2) en un partido en el que el Santa Amalia se puso 0-2 en el primer cuarto de hora, pero Chema Chávez, con dos penaltis, rescató un punto para los templarios, que se quedan novenos con 38 puntos. Por su parte, el Cabeza del Buey venció por la mínima al Llerenense (1-0) con un gol de Barranco, resultado que permite a los caputbovenses seguir en la zona media-alta con 48 puntos, mientras que los de Llerena se mantienen con 36, cerca de la zona peligrosa.

Don Benito 1-Azuaga 0

Victoria de enorme valor del Don Benito en un enfrentamiento directo ante el Azuaga que refuerza su liderato. Un tempranero gol de Asier, tras un gran centro de Copete, permitió a los calabazones gestionar el partido con ventaja desde el inicio. Con este triunfo, el Don Benito alcanza los 61 puntos y mantiene cinco de ventaja sobre el Moralo y el Badajoz. El Azuaga, por El su parte, se queda cuarto con 52 puntos, aún dentro de los puestos de ‘playoff’.

Villanovense 1-Badajoz 2

El Badajoz confirmó su gran momento con una remontada de peso en el campo del Villanovense. Se adelantaron los locales con un tanto de Berly tras un error de Tienza, pero los pacenses reaccionaron tras el descanso con goles de Carlos Bravo y Álex Alegría. Tres puntos que permiten al Badajoz alcanzar también los 56 puntos y consolidarse en la tercera plaza, muy metido en la pelea por el ascenso. El Villanovense, con 41, se mantiene en la zona media.

Jaraíz 1-Montijo 1

Tropiezo del Jaraíz en casa ante el Montijo en un encuentro que acabó con tablas en el marcador y con un tanto para cada equipo. Se adelantaron los veratos con un tanto de Luismi Bueno al comienzo de la segunda mitad, demostrando de nuevo su gran estado de forma, pero el Montijo, cuando el partido encaraba su tramo final, empató el choque por mediación de Fobi. El Jaraíz se queda cuarto con 52 puntos y el Montijo es décimo con 37 en mitad de tabla.

Calamonte 1-Diocesano 1

Empate en un duelo directo por la permanencia que mantiene la igualdad en la zona baja. Fran Márquez adelantó al Calamonte desde el punto de penalti en la segunda mitad, pero Charles igualó en los minutos finales. El Calamonte continúa colista con 21 puntos, mientras que el Diocesano suma 25 y sigue marcando la frontera de la salvación.

Montehermoso 1-Pueblonuevo 0

El Montehermoso logró una victoria clave ante un rival directo como el Pueblonuevo gracias a un gol de Teo en la primera mitad. Un triunfo que permite a los locales alcanzar los 22 puntos y seguir con opciones de permanencia, mientras que el Pueblonuevo, con 23, se mantiene en puestos de descenso pese a haber sumado entre semana su partido atrasado.

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Con cinco jornadas por disputarse, el Don Benito da un paso más hacia el ascenso directo, mientras que la pelea por el ‘playoff’ se aprieta con Moralo, Badajoz, Azuaga y Jaraíz en apenas cinco puntos. Por abajo, la lucha por evitar el descenso sigue completamente abierta, con varios equipos separados por muy poca distancia y cada jornada es ya decisiva.