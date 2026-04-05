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Ciclismo

El Electromercantil, contento con su papel en la Volta ao Concelho de Loulé Juniores

Pepe Vega se impuso en la última etapa y terminó segundo en la clasificación general

Pepe Vega llega vencedor a la última etapa.

Pepe Vega llega vencedor a la última etapa. / Federación Portuguesa de Ciclismo

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El equipo junior masculino Electromercantil-GR100 volvió a destacar en Portugal durante la XXXI Volta ao Concelho de Loulé Juniores, disputada durante tres días en el sur del país.

La escuadra extremeña cerró la prueba entre los equipos más competitivos de la clasificación general por escuadras. Fue el mejor conjunto en la tercera etapa, considerada la etapa reina, y también en la cuarta, para terminar a 28 segundos del mejor equipo de la ronda, el filial de desarrollo del equipo australiano Jayco Alula, del UCI World Tour.

Uno de los nombres propios del Electromercantil-GR100 fue Pepe Vega. El corredor, que ya había sido tercero en la general de la edición anterior, ganó la última etapa y ascendió hasta la segunda plaza de la clasificación final. Vega terminó a 12 segundos del vencedor absoluto, Rodrigo Jesus (Efapel). El tercer puesto fue para Gonçalo Costa (Dunas Vale), a 21 segundos del ganador.

Trabajo global

En el desenlace de la última jornada también participaron de forma activa Tomás Mateus, Carlos Tena, Juan Lospitao, Samuel Gómez y Álvaro Domínguez, que contribuyeron al desarrollo de la ofensiva del conjunto extremeño antes del remate final de Vega.

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La Volta ao Concelho de Loulé Juniores volvió a reunir a una amplia representación internacional y se mantiene como una de las citas del calendario juvenil en Portugal.

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