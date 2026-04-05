El Mérida se mira en el espejo tras el varapalo de Ponferrada

La derrota del Mérida en El Toralín dejó algo más que tres puntos perdidos. Dejó una sensación de golpe duro, de oportunidad desaprovechada y de aviso serio en plena pelea por el playoff. El 4-1 encajado ante la Ponferradina, rival directo, fue demasiado castigo para un equipo que llegaba lanzado y que ahora se ve obligado a hacer autocrítica con crudeza. Nadie lo expresó mejor que Fran Beltrán, que no buscó excusas y compareció con el gesto de quien sabe que su equipo «no puede tener una actuación así» en este momento del curso.

«Hoy es día de pedir disculpas a la afición», soltó de entrada el técnico romano, visiblemente afectado. Su diagnóstico fue tan duro como el marcador: «Fuimos anticompetitivos» y «no hemos estado a la altura». Beltrán no quiso parapetarse en tópicos ni descargar la responsabilidad en sus futbolistas. Al contrario. «Hablar de falta de actitud o falta de intensidad es como quitarme el muerto», admitió, para asumir en primera persona que «eso, como siempre que sucede, es responsabilidad en primer lugar del entrenador».

La Ponferradina golpeó donde más duele: en las áreas, en los detalles y en la gestión de los momentos. Y ahí situó Beltrán la clave del naufragio. «Son demasiadas acciones determinantes en las que no estuvimos bien», resumió. El entrenador fue desgranando una secuencia de errores que explica buena parte del desastre: «Encajamos gol en el minuto 48 de la primera parte en un córner a favor», «hemos encajado en una falta lateral a favor que provoca que nos corran» y «hemos encajado un gol en el descuento en una falta lateral». Demasiadas concesiones ante un rival de semejante entidad.

Porque si algo dejó claro el preparador emeritense es que el choque se le fue al Mérida en los aspectos que deciden el fútbol profesional. «No basta solo ni de dominio territorial ni de posesiones ni de presiones», reflexionó. «Has de ser muy ganador, has de saber que la jugada no acaba hasta que el balón no sale, has de asumir las responsabilidades». En ese terreno, reconoció sin rodeos, «hoy ellos han estado mejor que nosotros».

Fases para la esperanza

Beltrán sí vio momentos en los que su equipo se agarró al encuentro. Recordó que «cuando hemos marcado estábamos en el partido» y que «ha habido fases del juego en las que hemos empujado», incluso tras el 1-0 y también con el 2-1. Pero la sensación que transmitió es que el Mérida empujó sin la contundencia necesaria y quedó expuesto cada vez que el partido se rompió. «Cuando hemos empujado nosotros nos ha faltado y cuando ellos han podido correr han sido claramente superiores», explicó. También lamentó que, cerca del área rival, los suyos no llegaran «con la suficiente gente» y que, cuando dispararon, «no hemos hecho daño».

Más que una derrota, lo de Ponferrada fue una llamada al orden. «Hoy nos tiene que dar vergüenza, hoy tenemos que estar dolidos, hoy tiene que ser una vuelta de absoluto luto», confesó Beltrán, en una frase que retrata el tamaño de la herida. Pero el técnico no quiere que esa herida se convierta en resignación. «Luego ntenemos que reaccionar» y «tenemos que reaccionar como un equipo», insistió. Su mensaje final fue claro: «Todo está abierto, depende de nosotros y tenemos que hacerlo mucho mejor que hoy».