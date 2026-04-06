Bambatam Rena afianza su liderato y se asegura un puesto en el playoff de ascenso a Segunda B

Cuatro jornadas para el final de la liga, doce puntos en juego que todavía deben aclarar muchas cosas. De momento, en la Tercera División extremeña de fútbol sala solo está decidido que el líder Bambatam Rena tiene plaza para jugar el playoff de ascenso a Segunda B. En un igualado grupo, sus perseguidores competirán por las otras tres plazas de las eliminatorias de ascenso. Y el trío de cola parece irremediablemente destinado a descender, pero las matemáticas les ofrecen aún una tabla de salvación.

Este pasado fin de semana no hubo competición en este torneo, pero aprovechando los días festivos de la Semana Santa se recuperaron tres partidos que han actualizado la clasificación con marcadores importantes. Fueron los tres enfrentamientos que estaban sin jugarse de la jornada 20 de primeros de febrero.

El miércoles se disputó el Bambatam Rena 3-EF Jarandilla 2. Competido duelo en el que los locales ganaban 2-0 al descanso pero que estaba igualado 2-2 a falta de un par de minutos. Óscar, Abel y Yony marcaron los tantos reneros y Roberto Cano los dos jarandillanos para volver con este doblete a encabezar la liga de goleadores del grupo. Rena afianza su liderato con esta victoria y confirma una plaza en el playoff, mientras que Jarandilla deberá seguir luchando por esta entre los cuatro primeros.

Tres partidos aplazados que agitan la clasificación

Además, el jueves se jugó el Casar de Cáceres 2-Arroyo Ferroluz 6. Goles locales de Barra y Víctor Colo y visitantes de Aitor 3, Juan Manuel, Fran Braganza y Juan Luis. Al descanso, 1-2, y fue en los minutos finales cuando los arroyanos se escaparon en el marcador. Pese a la derrota, Casar acaricia la permanencia matemática y Arroyo escala en la igualada zona media.

Finalmente, el viernes se disputó el Buhersa Fyerpa Talayuela 3-Colegio San José 0. El equipo tabaquero recuperó su mejor versión en perjuicio del colegialm que ve truncada una buena racha. Faysal, Yassine e Iker fueron los autores de los goles. El Buhersa revaloriza su posición en la parte media alta de la tabla y San José pierde de vista el primer puesto, aunque sigue en el cuarteto de cabeza.

Con la clasificación ya actualizada, Rena tiene 57 puntos, Torrecilla 53 y San José 50. Igualados están Fex Multiseguros Navalmoral con 47 y Jarandilla y Ciudad de Almendralejo, con 44. En la parte baja, Casar con 30 y Cáceres Uex con 29 esperan la salvación matemática mirando hacia el trío de cola que forman Badajoz GV Energía ACV y Villagarcía, ambos con 20 puntos, y Castañar de Ibor con 18.

Este próximo fin de semana está prevista la jornada 27, en la que destacan los partidos Ciudad de Almendralejo-Bamtabam Rena y Castañar-Villagarcía.