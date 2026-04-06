Cacereño Femenino: lucha a cuatro bandas por la permanencia

Al Cacereño Femenino se le ha estrechado al máximo el margen de error, pero no la fe. El empate sin goles este domingo ante el Villarreal dejó un poso de frustración en el vestuario verde, aunque no ha apagado la convicción de que la permanencia todavía es posible. Quedan dos jornadas en la Primera Federación Femenina y el equipo extremeño sigue agarrado a una idea simple y brutal: convertir la necesidad en impulso para sobrevivir.

El partido ante el conjunto castellonense era una oportunidad de oro. Así lo resumió su técnico, Ernesto Sánchez, con la crudeza de quien sabe lo que había en juego: «Era un partido que teníamos que ganar fuera como fuese y no lo hemos hecho». El entrenador se marchó «con mal sabor de boca», no tanto por el juego como por el desenlace. Porque el Cacereño compitió, propuso y generó ocasiones suficientes como para haber resuelto el encuentro. Pero volvió a tropezar en la misma piedra: la falta de pegada.

Un epílogo de infarto

Sánchez no escondió el principal lastre de las suyas. «Esto no es lo que mereces, es lo que consigues», lamentó, antes de señalar que «la resolución de cara a portería rival» es «el déficit mayor de este equipo». La sensación en el club es que el equipo llegó hasta donde debía llegar en el partido, pero sin el remate necesario para traducir su dominio en puntos. Y en una pelea por la salvación, esa diferencia entre merecer y facturar puede resultar definitiva.

La clasificación aprieta. El Cacereño Femenino ocupa la undécima plaza con 25 puntos, todavía en zona de descenso, por detrás del AEM, que suma 27, y del Atlético B, con 28. Más abajo quedan Betis, con 23, y dos equipos ya descendidos, Europa y Oviedo. Es decir, el conjunto extremeño no depende únicamente de sí mismo, pero sigue vivo. Y además tiene un duelo directo por delante que concentra buena parte de sus opciones de permanencia.

Finalísima ante el Atlético

Tras el parón de dos semanas por los compromisos de la selección española femenina (juega el 14 contra Inglaterra y el 18 frente a Ucrania en su camino al próximo Mundial), el Cacereño visitará el sábado 25 de abril al Atlético B a las 16.00, horario unificado para toda la jornada. Será, en la práctica, una final. Si gana, llegará con opciones reales a la última jornada. Si no lo hace, la permanencia quedará casi imposible. Después recibirá en casa al Oviedo, ya descendido, el 2 de mayo. En paralelo, deberá mirar de reojo a otros marcadores: el AEM se medirá a Osasuna, que pelea por asegurarse un mejor cruce en el playoff de ascenso, y cerrará la liga ante un Valencia que ya tiene asegurada su posición. El Betis, por su parte, se enfrentará a un Tenerife B sin objetivos y terminará frente al Europa, también descendido a Segunda Federación.

Las imágenes del Cacereño Femenino - Villarreal / Carlos Gil

Pese a todo, en el vestuario no se rinden. Bella, una de las jugadoras del Cacereño, reconoció el golpe emocional tras el empate: «Estamos tristes porque esos tres puntos nos iban a ayudar mucho para la salvación». Pero a esa tristeza le siguió un mensaje de resistencia. «Vamos a seguir luchando con la última energía», aseguró. La futbolista insiste en que el grupo tiene argumentos para creer: «Tenemos potencia, tenemos un buen equipo y confiamos en el cuerpo técnico».

Ahí se sostiene el Cacereño Femenino, entre la decepción del presente y la obligación de levantarse. El calendario no concede tregua, la tabla tampoco. Pero mientras las matemáticas no dicten sentencia, en Cáceres nadie piensa en bajar los brazos. Solo en sobrevivir. Solo en llegar con vida a mayo. Solo en ganar esas dos finales que aún pueden cambiarlo todo.