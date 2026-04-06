El Cacereño llama a su gente para otra final ante el Bilbao Athletic

El Cacereño ha activado una promoción de entradas para abonados de cara al partido de este viernes en el Príncipe Felipe, donde recibirá al Bilbao Athletic a las 21.15 horas en un encuentro de máxima necesidad para los de Julio Cobos. El empate firmado el sábado en el campo del líder ha dejado orgullo en el vestuario, pero también la certeza de que ya apenas queda margen para fallar.

La iniciativa del club permitirá a los abonados adquirir todas las entradas que quieran a precio reducido, con localidades de preferencia a 5 euros y de tribuna a 10 euros, siempre que haya asientos libres. Además, tanto abonados como no abonados podrán recoger entradas gratuitas para niños de 6 a 12 años en la tienda oficial. La promoción estará disponible hasta el viernes a las 14.00 horas, tanto en tienda como de forma online, y no podrá utilizarse en taquilla el día del encuentro.

El conjunto verde quiere convertir en impulso real el punto rescatado en Tenerife. El 1-1 del pasado fin de semana en el Heliodoro Rodríguez López confirmó la capacidad competitiva del equipo cacereño en uno de los escenarios más exigentes de la categoría, pero no le sacó del problema. Julio Cobos habló después de un equipo del que se sentía “satisfecho a medias”: orgulloso por la resistencia de los suyos ante “el mejor equipo de la categoría”, pero todavía fastidiado por un gol anulado al final que el técnico no acabó de entender y que pudo cambiar el signo del partido.

La clasificación aprieta todavía más ese discurso. Cerrada la jornada 31, el Cacereño ocupa la decimoctava plaza con 31 puntos, en puestos de descenso, y tiene la permanencia marcada ahora por el Ourense, que suma 34. Por encima aparecen también Talavera y Guadalajara con 35, de modo que la distancia sigue siendo corta, pero el reloj aprieta cada vez más. El Bilbao Athletic, próximo rival de los extremeños, llega décimo con 44 puntos.

Un calendario que no da tregua

Por eso el partido de este viernes tiene valor doble. No solo por los puntos, sino porque el Cacereño entra en la parte de la temporada en la que cada jornada pesa más que la anterior. Después del choque ante el Bilbao Athletic, a los de Cobos les quedarán compromisos ante Celta Fortuna, Guadalajara, Arenteiro, Real Madrid Castilla, Zamora y Talavera. En ese recorrido aparecen varios rivales de la zona alta y también duelos directos que pueden decidir la permanencia.

En ese contexto se entiende la maniobra del club para movilizar a su masa social. El Cacereño necesita que el Príncipe Felipe empuje en una noche que tiene aroma de finalísima anticipada. El punto en Tenerife dejó una lectura positiva en lo anímico y reforzó la idea de que el equipo sigue vivo, pero también evidenció que las buenas sensaciones ya no bastan. Ahora toca traducir la rabia competitiva en una victoria que le permita recortar terreno y afrontar con algo más de aire un cierre de campeonato muy exigente.