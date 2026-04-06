La extremeña Laura Pérez, subcampeona de España de keirin

La ciclista extremeña Laura Pérez, natural de Ribera del Fresno, cerró su participación en el Campeonato de España de Pista Cadete y Júnior, celebrado en la localidad madrileña de Galapagar, con una brillante medalla de plata en la prueba de keirin.

La corredora firmó una destacada actuación en la última jornada del campeonato, confirmando sobre la pista las buenas sensaciones con las que afrontaba la competición tras la jornada de descanso.

La prueba de keirin estaba dividida en tres series de seis corredoras, en las que las dos mejores de cada manga obtenían el billete para la final. Laura Pérez compitió en la tercera serie, donde mostró un gran nivel desde el inicio y se impuso con autoridad para lograr el pase a la lucha por las medallas.

Igualdad

La final reunió a las mejores especialistas del campeonato. La ciclista extremeña partía en tercera posición, muy pendiente de rivales de gran nivel como Vega Iglesias y Enara Pérez. Durante buena parte de la carrera, Laura se mantuvo firme tras la moto, defendiendo esa tercera plaza en un grupo muy compacto. Ya en la última vuelta, tras el toque de campana, optó por cambiar su trazada y buscar hueco por la cuerda en una maniobra valiente y decisiva que le permitió ganar posiciones.

En los metros finales, las tres corredoras llegaron prácticamente en paralelo. Finalmente, Vega Iglesias se hizo con el oro, mientras que Laura Pérez lograba una meritoria segunda posición, proclamándose subcampeona de España de keirin. El podio lo completó Enara Pérez.

Desde la Federación Extremeña de Ciclismo se ha felicitado a la deportista de Ribera del Fresno por este importante éxito, que evidentemente no es el primero, así como a todo su entorno, por el trabajo realizado durante el campeonato.