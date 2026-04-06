El Coria, a llenar La Isla el domingo ante el Navalcarnero

El Coria quiere que su fortín de La Isla presente el mejor ambiente posible este domingo en el importante partido que disputará ante el Navalcarnero, fijado para las 18.30 horas. Con el equipo en uno de sus momentos más dulces de la temporada tras la victoria lograda este domingo frente al Real Madrid C (2-3), el club cauriense ha puesto en marcha una promoción de dos entradas generales por el precio de una para tratar de atraer al mayor número de aficionados.

La entidad celeste confía en que la grada responda en una cita clave en la pelea por el ‘playoff’ de ascenso a Primera Federación. El triunfo conseguido la pasada jornada ante el Real Madrid C ha reforzado todavía más la moral de un vestuario que atraviesa un momento de enorme confianza y que ve cada vez más cerca la posibilidad de pelear (al menos) por dar el salto de categoría.

La victoria supuso un impulso importante tanto en lo clasificatorio como en lo anímico. El Coria no solo sumó tres puntos de mucho valor, sino que además confirmó sus buenas sensaciones en este tramo decisivo del campeonato. El equipo se ha ganado el derecho a soñar y ahora quiere convertir ese optimismo en un plus con el respaldo de su afición.

Presentación de la cantera

La jornada del domingo, además, tendrá un marcado carácter festivo para el club, ya que una hora antes del encuentro, a las 17.30, tendrá lugar la presentación de la cantera. Será una oportunidad para reunir a jugadores, familias y aficionados antes de un choque señalado, en una tarde que la entidad espera que sirva para reforzar el vínculo entre el primer equipo y su base.

Con todos esos ingredientes en positivo, el Coria aspira a vivir una gran jornada en La Isla: ambiente de gala, homenaje a su cantera y un partido trascendental para seguir acercándose a un ‘playoff de ascenso que hace apenas unas semanas parecía más lejano y que ahora se contempla con ilusión creciente.

El recuerdo del tropiezo ante el Socuéllamos queda lejos, tras olvidar lo negativo después del gran éxito conseguido en Valdebebas que sostiene a los de Rai Rosa al quinto puesto, esto es, ahora en ‘playoff’ de ascenso, que desde luego no era el objetivo marcado por la directiva que preside Aurelio Gutiérrez, ‘Lely’.