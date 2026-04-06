Mérida y Cacereño, casi sin red

Restan siete jornadas de liga en el grupo 1 de Primera Federación y tanto el Mérida como el Cacereño tienen posibilidades matemáticas de conseguir sus objetivos marcados: por parte emeritense, disputar las eliminatorias de ascenso, por parte cacereña, salvar la categoría. Antes de analizar la frialdad de los números que aparecen en la clasificación, mirando las sensaciones desprendidas por los dos equipos extremeños, parece que la desazón ha viajado por la Ruta de la Plata desde la carretera de Salamanca hasta San Albín para que esta semana sean los romanos los que estén más descontentos por lo que mostró su equipo.

Los de Julio Cobos fueron capaces de levantarse del gol tempranero del Tenerife para disputarle el encuentro al líder en el Rodríguez López, que se vio beneficiado por una acción muy ajustada de fuera de juego en el que podría haber sido el gol de la victoria verde. La imagen mostrada por el Cacereño hace mantener un hilo de esperanza a pesar de que el punto conseguido haya alejado la salvación a cuatro. El viernes (21.15) recibe al Athletic B y se quiere que la afición sea, de nuevo, un jugador más.

El Cacereño hace piña antes de su partido en Tenerife del pasado sábado. / CP Cacereño

En la pelea por la salvación, el Real Avilés Industrial aparece con 37 puntos, dos menos tienen el Talavera y el Guadalajara, pero es el cuadro talaverano quien marca la salvación. A continuación, está el Ourense con 34 y tres menos tiene el Cacereño. Por detrás, dos victorias consecutivas del Osasuna Promesas le han hecho acercarse a un solo punto. A cuatro de distancia está el colista, el Arenteiro.

El Mérida, sin moverse

Por parte emeritense, a pesar de la goleada encajada el pasado sábado en Ponferrada (4-1), los resultados de sus rivales directos le mantienen exactamente igual en la clasificación: ahora es undécimo, a dos puntos del quinto y a tres del cuarto y del tercero.

Se da la circunstancia de que el Pontevedra, actualmente en la séptima posición, empatado a 46 puntos con el sexto (Zamora) y con el quinto (Castilla), juega este miércoles el partido que tiene pendiente en Getxo ante el Arenas. Tanto si ganan como si empatan los gallegos, para el Mérida supondría alejarse la quinta posición un punto. Si, por el contrario, la victoria fuera al final del equipo vasco, éstos empatarían a puntos con los emeritenses.

Al contrario de lo que le ha ocurrido a la afición verde, los romanos miran con cierta preocupación las malas sensaciones mostradas por los de Fran Beltrán en El Toralín. La Ponferradina se mostró como un equipo mucho más competitivo, sobre todo cuando pudo acercarse el Mérida en el marcador con el dos a uno de Hallsson. Además, defensivamente, el equipo emeritense no es capaz de cortar la sangría de goles en contra, teniendo a uno de los mejores porteros de la categoría. No en vano, con los cuatro goles encajados el sábado, se ha convertido, con 44, en el tercer equipo más goleado del grupo, siendo su bagaje general negativo en tres tantos.

Nombres propios

Sorprende también que jugadores como Capi, Rodrigo Pereira, Víctor Corral o Manu Rivas acumulen jornadas en las que no disputan prácticamente ningún minuto, cuando da la sensación de que el equipo está llegando cansado al tramo final del campeonato.

El Mérida debe aprovechar la oportunidad brindada por los resultados de la última jornada para volver a hacerse fuerte en casa, pues que del Romano no se escape ningún punto de los tres encuentros que restan en casa, se antoja indispensable para conseguir el objetivo. El próximo encuentro será el domingo (18.15 horas) con la visita del líder, el Tenerife, que llega en el momento más irregular de su temporada, con cinco empates en las últimas seis jornadas.

Para dicho encuentro, Beltrán no podrá contar con Luis Pareja por acumulación de tarjetas. Habrá que esperar si Raúl Beneit está recuperado de su problema en el pie que le impidió viajar a Ponferrada el pasado fin de semana.