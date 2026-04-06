El Voleibol Almendralejo acelera rumbo a la fase de ascenso a Superliga

El Almendralejo Extremadura ya enfoca con máxima intensidad la cita más importante de la temporada. El conjunto de la capital de Tierra de Barros afronta las próximas semanas con la mirada puesta en la fase de ascenso a la Superliga Masculina, una competición que se disputará del 23 al 26 de abril en Las Palmas de Gran Canaria y en la que estarán en juego dos plazas para la máxima categoría del voleibol nacional.

El equipo extremeño competirá en el Grupo A junto a CV Suac Canarias, anfitrión del torneo, y UBE L’Illa Grau. Será un camino exigente desde el primer momento, con dos rivales de enorme nivel y con el añadido de jugar en una sede que promete un gran ambiente. Aun así, el bloque almendralejense llega reforzado por el trabajo realizado durante una fase regular muy sólida, en la que supo mantenerse entre los mejores hasta sellar su billete para la pelea final.

El calendario ya dibuja un estreno de máxima exigencia. Almendralejo se medirá a UBE L’Illa Grau el viernes 24 de abril a las 12.30 horas y, ese mismo día, cerrará la fase de grupos frente a Suac Canarias a las 19.30. Antes, el conjunto castellonense y el anfitrión habrán abierto la competición el día 23. Los dos primeros clasificados de cada grupo accederán a las semifinales, previstas para el 25, mientras que la final se disputará el domingo 26.

Jugadores del Almendralejo en el último partido de la fase regular. / Club Voleibol Almendralejo

La fase final reunirá a los seis mejores equipos de la Superliga Masculina 2, repartidos en dos grupos de tres. En el otro cuadro estarán Grupo Egido Pinto, Intasa San Sadurniño y Arona Spring in Motion, lo que da una idea de la dificultad de un torneo corto en el que cada detalle puede resultar decisivo.

Con ese horizonte cada vez más cercano, Almendralejo acelera su puesta a punto con la ambición de seguir haciendo historia. El equipo quiere llegar en su mejor momento a una fase final que premia la regularidad, la fortaleza mental y la capacidad para competir bajo presión. La plantilla afronta estos días con el objetivo de afinar sensaciones y sostener el nivel competitivo que le ha llevado hasta aquí. El premio es mayúsculo y el voleibol extremeño sueña con dar un salto de enorme dimensión.