Ávila cierra su primera vuelta con números de campeón

16 de noviembre del 2025. El Badajoz sufría una contundente derrota por 3-1 ante el Cabeza del Buey y, tras la disputa de las 11 primeras jornadas, se situaba decimotercero en la clasificación, seis puntos por encima del descenso. El insostenible rumbo del equipo obligó a la propiedad a prescindir de los servicios de Juan Marrero y darle las llaves del equipo a Miguel Ángel Ávila. Desde entonces, todo cambió.

En su primera comparecencia ante los medios, Ávila se agarró al partido a partido para conseguir que el Badajoz fuera, progresivamente, acercándose a los puestos altos de la tabla. Las tres primeras victorias seguidas, especialmente la obtenida en casa ante el Jaraíz tras remontar el tanto inicial de los pimentoneros, hicieron indicar que la decisión había sido la correcta.

Regresando a la actualidad, el Badajoz sumó el pasado domingo su sexto triunfo seguido tras vencer 1-2 en el Municipal Villanovense (tras completar otra remontada), lo que sitúa al Badajoz a cinco puntos del liderato a falta de 15 por disputarse. La tarea de alcanzar al Don Benito parece muy complicada, pero el simple hecho de poder pelear por el ascenso directo a estas alturas habla a las claras de lo logrado por Ávila.

El cacereño ha conseguido crear un equipo compacto, camaleónico y competitivo al que es muy difícil ganar. Prueba de ello son las siete veces en las que el Badajoz ha logrado sumar puntos a pesar de haber comenzado por debajo en el marcador.

Ávila también ha influido directamente en el rendimiento individual de sus jugadores. Futbolistas como Álex Galán, Gus Quezada, Fran Miranda, Borja Domingo, Pavón, Bermúdez o Alegría han mejorado notablemente su rendimiento desde la llegada del ex del Coria al banquillo.

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Con todo, más allá de los números y de la espectacular racha, el verdadero mérito de Ávila reside en haber devuelto al Badajoz una identidad reconocible y una fe inquebrantable en sus posibilidades. El equipo compite, no se rinde y ha aprendido a interpretar cada partido con madurez, factores clave en este tramo decisivo de la temporada.