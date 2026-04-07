Ávila: «Hasta que no cumplamos los objetivos no vamos a parar»

El Badajoz sigue firmando una racha imparable y ya encadena seis victorias consecutivas tras imponerse por 1-2 al Villanovense en un partido que volvió a exigir carácter y capacidad de reacción. El conjunto que dirige Miguel Ángel Ávila tuvo que remontar un marcador adverso tras una primera mitad discreta, pero supo rehacerse en el segundo tiempo para sumar tres puntos clave en la lucha por la cabeza de la clasificación.

El técnico cacereño no ocultó su descontento con el arranque del equipo. «Ha sido un partido muy difícil marcado por el calor», explicó, antes de señalar el principal debe del primer tiempo. «En la primera parte hemos estado muy mal, no en conceptos futbolísticos sino de intensidad. No hemos salido como requería el partido», admitió. El Villanovense supo aprovecharlo. «Nos han hecho daño por fuera con ataques rápidos y nos hemos ido con desventaja al descanso», añadió.

La reacción llegó tras el paso por vestuarios. «Los jugadores han captado lo que queríamos cambiar», afirmó Ávila, destacando la mejora en todos los aspectos. «En la segunda parte el equipo ha salido con otra actitud y en cinco minutos le hemos dado la vuelta al partido», subrayó. A partir de ahí, el equipo supo competir. «Hemos ajustado posiciones y hemos sabido sufrir cuando nos ha tocado», explicó.

El peso del banquillo

El técnico incidió en el mensaje transmitido en el descanso. «Más allá de lo táctico, hemos incidido en la intensidad porque sin ella no vamos a ningún sitio», afirmó. Ese cambio de mentalidad fue determinante. «Cuando damos el 100% lo notamos», añadió.

Ávila también puso en valor el papel de los jugadores que entran desde el banquillo, con mención especial para Carlos Bravo. «Cumple un papel que, por la calidad que tiene, no le corresponde», señaló. «Cada vez que sale cambia el partido y eso no es casualidad», destacó, agradeciendo su actitud. «Debe servir de ejemplo para el equipo», apuntó.

En cuanto a las opciones de pelear por el liderato, el técnico fue claro pero prudente. «Mientras los números lo permitan tenemos opciones de ser campeones», afirmó, aunque recordó la dificultad del objetivo. «Hasta que no cumplamos los objetivos no vamos a parar», aseguró.

La racha del equipo no es fruto de la casualidad. «Se produce por un cúmulo de cosas, con los futbolistas como principales protagonistas», indicó, sin olvidar el trabajo colectivo. «Si el equipo es difícil de ganar es por todo lo que hay detrás», añadió.

En cuanto al estado físico de Pavón, el técnico explicó que sufrió un pinchazo en el isquiotibial y que, aunque no parece grave, deberá someterse a pruebas para conocer el alcance exacto. Ávila reconoció que es posible que el jugador tenga que parar durante algunos días, confiando en que no sea nada importante en este tramo decisivo de la temporada.

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Por último, Ávila puso en valor la competencia interna del vestuario. «Tengo la gran suerte de tener a 19 jugadores titulares», concluyó, convencido de que esa profundidad será clave en el tramo final.