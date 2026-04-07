Fútbol. Primera Federación
El Cacereño, irritado aún por el gol anulado en Tenerife
El vicepresidente Olmeda dice que el punto logrado en casa del líder «es muy bueno», pero que la sensación es «amarga» tras la decisión arbitral con 1-1
El Cacereño regresó de Tenerife con una mezcla de orgullo y frustración. El punto cosechado ante el líder (1-1) es valorado en el club como un resultado meritorio por la dificultad del rival y del escenario, pero la sensación final quedó inevitablemente marcada por el gol anulado a Rubén Sanchidrián por fuera de juego en el minuto 80, una acción que sigue generando malestar en la entidad, en plena lucha por la permanencia.
La valoración más clara llegó de boca de Juan Miguel Olmeda, vicepresidente del club, que reconoció el mérito competitivo del equipo, aunque sin ocultar la decepción por la jugada que pudo cambiar el desenlace del encuentro y que llegó a falta de muy pocos minutos para el final, con empate en el marcador. «El punto para mí ha sido muy bueno. Lograrlo en el campo del líder no es fácil. El Tenerife tiene un trasatlántico», aseguró.
Sin embargo, admitió que la expedición extremeña se volvió con una sensación amarga por lo sucedido en la acción del tanto invalidado. La polémica no se entiende solo por la decisión final, sino por la forma en la que se resolvió a través del FVS, el ‘VAR’ de Primera Federación. Una jugada que, a juicio del club, está lejos de ser concluyente.
Olmeda fue especialmente explícito al recordar que, en otras ocasiones, al Cacereño se le había insistido en que debía mandar lo señalado en principio sobre el terreno de juego y no en la revisión. «A nosotros nos han quitado algunos puntos porque prevalecía lo que se había pitado en el campo. Y esta vez no fue así», lamentó.
El controvertido fotograma
En esa misma línea, defendió que la acción seguía ofreciendo dudas razonables incluso al revisar las imágenes. «El árbitro asistente no levanta la bandera», recordó, antes de añadir que en este tipo de acciones el análisis depende mucho del fotograma elegido y del momento exacto en el que se toma la referencia del pase. «Se ve fuera de juego claro dependiendo de dónde corten la imagen, dependiendo de cuándo salga el pase, y es muy difícil trazar esas líneas», afirmó.
La victoria hubiese tenido un enorme valor: de haber ganado, el Cacereño estaría ahora a solo dos puntos de la zona de salvación.
Pese a todo, no se quiere que la polémica arbitral condicione su preparación para el próximo partido. Preguntado por la posibilidad de adoptar algún tipo de protesta o medida formal, Olmeda descartó esa vía y optó por un mensaje de concentración inmediata en el siguiente compromiso liguero. «Lo que tenemos que hacer es ya olvidarnos de ese partido y centrarnos en el Athletic B», señaló, en referencia a la cita de este viernes a las 21.15 horas en el Príncipe Felipe.
El dirigente verdiblanco transmitió además confianza en el trabajo interno del vestuario y del cuerpo técnico. «Los jugadores tienen un compromiso grande con el club para sacar esto adelante», explicó tras conversar con el entrenador, Julio Cobos. A su juicio, el momento requiere unidad y confianza en quienes están sobre el césped. «Lo único que puede sacar esto adelante son ahora mismo ellos», subrayó, al tiempo que lanzaba un llamamiento a la afición para que acuda en masa a la cita ante el filial bilbaíno.
Contratar a más mujeres, objetivo del club verde
El Cacereño firmó su primer plan de igualdad junto a UGT en un acto celebrado este martes, un acuerdo con el que la entidad verde pretende «afianzar su compromiso con la igualdad de género, la inclusión y la creación de un entorno libre de discriminación en todas las áreas de su estructura». Este paso busca «garantizar un espacio seguro e inclusivo y favorecer la incorporación de mujeres en distintas áreas de la entidad».
Durante el acto en el que se suscribió el convenio, Flor Gallego Román, secretaria de Igualdad de FeSMC UGT Extremadura, destacó el valor simbólico y al mismo tiempo práctico del acuerdo. «Es un avance en el compromiso de la igualdad en el deporte, de la igualdad de género, garantizando así un espacio seguro, inclusivo y libre de discriminaciones», señaló.
La propia Gallego se sorprendió, e incluso bromeó, sobre el hecho de que en la sala era la única mujer, rodeada de al menos una decena de hombres. Explicó que este documento servirá para ordenar y aplicar medidas concretas dentro del club, con el objetivo de avanzar hacia una estructura más equilibrada y más sensible a la igualdad de oportunidades. En sus palabras, «supone establecer medidas y políticas de igualdad entre hombres y mujeres de todas las estructuras del club», además de fomentar una cultura interna más comprometida con estos principios.
«Un documento estratégico»
Por parte del Cacereño intervino Juan Miguel Olmeda, vicepresidente del club, quien puso el acento en el carácter estratégico del documento y en la necesidad de que no se quede en un mero gesto institucional. «Un plan de igualdad es un documento estratégico que, una vez que la empresa ha diagnosticado y ha realizado cómo se encuentra, se marca un objetivo», afirmó. En ese sentido, recordó que entre las metas principales figuran «que no haya discriminación», favorecer la reducción de la brecha salarial, evitar situaciones de acoso y garantizar después «la ejecución del dicho plan de igualdad».
Uno de los aspectos que más claramente salieron a la luz durante la comparecencia fue la escasa presencia femenina en la estructura del club, donde solamente hay una empleada, dedicada al plano administrativo. El principal problema detectado en el diagnóstico previo es la escasa presencia de la mujer en una actividad «históricamente y culturalmente está masculinizada, eso es una obviedad», sostuvo Gallego.
El vicepresidente del club señaló que el compromiso adquirido pasa por abrir más espacio a perfiles femeninos dentro de la organización. «Tratamos de revertir esa situación en la contratación, en la parte estructural de la empresa, para favorecer así una mejora sustancial de la igualdad en la incorporación de la mujer», indicó.
En la misma línea, Olmeda insistió en que el acuerdo no puede desligarse de la realidad concreta del club, pero sí debe servir para corregir desequilibrios en los ámbitos en los que sí existe margen de actuación. «Vamos a contratar a mujeres en las áreas donde se pueda», anunció, aludiendo a las de la propia «administración», «fisioterapia» u «otras funciones internas».