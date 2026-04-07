El Cacereño, irritado aún por el gol anulado en Tenerife

El Cacereño regresó de Tenerife con una mezcla de orgullo y frustración. El punto cosechado ante el líder (1-1) es valorado en el club como un resultado meritorio por la dificultad del rival y del escenario, pero la sensación final quedó inevitablemente marcada por el gol anulado a Rubén Sanchidrián por fuera de juego en el minuto 80, una acción que sigue generando malestar en la entidad, en plena lucha por la permanencia.

La valoración más clara llegó de boca de Juan Miguel Olmeda, vicepresidente del club, que reconoció el mérito competitivo del equipo, aunque sin ocultar la decepción por la jugada que pudo cambiar el desenlace del encuentro y que llegó a falta de muy pocos minutos para el final, con empate en el marcador. «El punto para mí ha sido muy bueno. Lograrlo en el campo del líder no es fácil. El Tenerife tiene un trasatlántico», aseguró.

Sin embargo, admitió que la expedición extremeña se volvió con una sensación amarga por lo sucedido en la acción del tanto invalidado. La polémica no se entiende solo por la decisión final, sino por la forma en la que se resolvió a través del FVS, el ‘VAR’ de Primera Federación. Una jugada que, a juicio del club, está lejos de ser concluyente.

Olmeda fue especialmente explícito al recordar que, en otras ocasiones, al Cacereño se le había insistido en que debía mandar lo señalado en principio sobre el terreno de juego y no en la revisión. «A nosotros nos han quitado algunos puntos porque prevalecía lo que se había pitado en el campo. Y esta vez no fue así», lamentó.

El controvertido fotograma

En esa misma línea, defendió que la acción seguía ofreciendo dudas razonables incluso al revisar las imágenes. «El árbitro asistente no levanta la bandera», recordó, antes de añadir que en este tipo de acciones el análisis depende mucho del fotograma elegido y del momento exacto en el que se toma la referencia del pase. «Se ve fuera de juego claro dependiendo de dónde corten la imagen, dependiendo de cuándo salga el pase, y es muy difícil trazar esas líneas», afirmó.

La victoria hubiese tenido un enorme valor: de haber ganado, el Cacereño estaría ahora a solo dos puntos de la zona de salvación.

Pese a todo, no se quiere que la polémica arbitral condicione su preparación para el próximo partido. Preguntado por la posibilidad de adoptar algún tipo de protesta o medida formal, Olmeda descartó esa vía y optó por un mensaje de concentración inmediata en el siguiente compromiso liguero. «Lo que tenemos que hacer es ya olvidarnos de ese partido y centrarnos en el Athletic B», señaló, en referencia a la cita de este viernes a las 21.15 horas en el Príncipe Felipe.

El dirigente verdiblanco transmitió además confianza en el trabajo interno del vestuario y del cuerpo técnico. «Los jugadores tienen un compromiso grande con el club para sacar esto adelante», explicó tras conversar con el entrenador, Julio Cobos. A su juicio, el momento requiere unidad y confianza en quienes están sobre el césped. «Lo único que puede sacar esto adelante son ahora mismo ellos», subrayó, al tiempo que lanzaba un llamamiento a la afición para que acuda en masa a la cita ante el filial bilbaíno.

Firma del convenio entre el Cacereño y la UGT. / CP CACEREÑO