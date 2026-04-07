Jorge González busca reinar en casa en la Media Maratón más ambiciosa de Mérida

Mérida se prepara para vivir este fin de semana una de sus grandes citas deportivas con la celebración de la XX Media Maratón 'Mérida Patrimonio de la Humanidad', que reunirá este sábado 11 de abril a 2.500 corredores. La edición de este año tendrá además un carácter especial al coincidir con el Campeonato de España de Ruta, con las pruebas de Media Maratón Absoluto y Máster el sábado, así como con los Campeonatos de España de 5K y Milla junto a la carrera popular 5K Ciudad de Mérida, el domingo.

Asistentes a la presentación de la prueba, este martes, en Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Los dorsales disponibles se agotaron en apenas 40 minutos, en una muestra del creciente interés que despierta una cita que atraerá a deportistas llegados de toda España y de hasta 16 países. Además, contará con retransmisión en directo a través de RTVE, lo que permitirá proyectar la imagen de Mérida y de Extremadura a todo el país. Uno de los nombres propios del fin de semana será el del emeritense Jorge González, campeón de España de Media Maratón en 2025, que buscará revalidar el título en casa.

El atleta, que ha sido recibido este martes por el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, llega a la cita tras una concentración en Sierra Nevada y asegura encontrarse en “un gran estado de forma”. González, integrante del equipo nacional y con experiencia ya con la selección española en campeonatos de Europa, ha subrayado que en cada competición intenta “dejar a mi tierra y a Mérida lo más alto”, aunque ha querido recordar también que “tan importante es el primero como el último”.

Recorrido monumental

La presentación oficial de la prueba se ha celebrado en el Centro Cultural Alcazaba. El delegado de Deportes, Toni Marín, ha resaltado el valor añadido de correr entre monumentos de la antigua Augusta Emérita, pues el trazado discurrirá por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como el Puente Romano o el Teatro Romano. “Hay miles de medias maratón pero ninguna de ellas ofrece un circuito que transcurre por el corazón de Mérida”, ha destacado.

El director general de Jóvenes y Deportes de la Junta, Santiago Amaro, ha indicado que eventos como este suponen “una oportunidad estratégica para situar a la región en el mapa del turismo deportivo internacional”. También ha indicado que el apoyo económico de la administración autonómica en esta edición prácticamente duplica al del año pasado, en consonancia con la dimensión que ha alcanzado la prueba.

En la misma línea, el presidente de la Federación Extremeña de Atletismo, José Ignacio Fernández, ha manifestado que “Extremadura vuelve a situarse en el centro del atletismo nacional” gracias a una competición que reúne a algunos de los mejores corredores del país y cumple “con los más altos estándares organizativos”.

Para el presidente de la Asociación Deportiva Atletas Populares de Mérida, Miguel Pizarro, entidad organizadora, esta carrera es "el resultado del esfuerzo de toda una ciudad”, al tiempo que ha destacado que el apoyo recibido resulta clave para seguir creciendo y ofrecer una experiencia de calidad tanto a los corredores como a quienes visitan la capital extremeña durante el fin de semana.

Dispositivo

La organización movilizará a más de 300 voluntarios y dispondrá de amplios dispositivos de seguridad y asistencia sanitaria, en un operativo que también tendrá repercusión directa en la economía local, la hostelería, el comercio y la proyección exterior de la ciudad y de la región. Asimismo, más de 70 agentes de la policía local velarán por el correcto desarrollo del evento deportivo, a los que se sumaran efectivos del servicio de limpieza y parque municipal.

Por otra parte, cabe destacar que la Media Maratón destinará parte de la iniciativa a apoyar la labor de ELA Extremadura y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad. En concreto, se donarán 2.500 euros a la asociación, cuya presidenta, Lola Dorado, ha recibido ya un talón acreditativo de manos de los organizadores.

La prueba cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, el Consorcio de la Ciudad Monumental, la Dirección General de Jóvenes y Deportes, la Diputación de Badajoz, la Federación Extremeña de Atletismo y numerosos patrocinadores privados, en una edición que aspira a batir registros de participación y consolidar la prueba como una referencia del atletismo nacional.