Voleibol
El Voleibol Almendralejo es recibido por el alcalde y sueña con todo
Toda la primera plantilla y cuerpo técnico reciben un homenaje en el ayuntamiento
Almendralejo respira voleibol y quiere hacerlo, si es posible, con su primer ascenso a la máxima categoría. La primera plantilla y cuerpo técnico del Voleibol Almendralejo fue recibida este martes por el alcalde de la ciudad, José María Ramírez, en un bonito acto celebrado en el salón de plenos del ayuntamiento, donde el propio consistorio entregó una placa homenaje al equipo con motivo de su gran temporada y la clasificación histórica para la fase de ascenso a Superliga que jugará del 23 al 26 de abril en Canarias.
Ramírez alabó el trabajo que está realizando el Voleibol Almendralejo y no sólo con el primer equipo, sino creando una gran cantera de voleibol en la ciudad durante años, motivo por el que también acogerá la ciudad otra vez el Campeonato de España junior de clubes.
Antonio Morán, entrenador del club, comentó que van sin complejos y sin presión a la fase de ascenso y que tienen opciones de pelear por todo.
Luismi Díaz, presidente del Voleibol Almendralejo, agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Almendralejo y de muchos patrocinadores que están ayudando económicamente al club a sufragar los gastos del viaje. Asimismo, el presidente enseñó al alcalde la nueva camiseta con la que jugarán la fase de ascenso a Canarias y que tiene colores de vino tinto, haciendo un claro guiño a la tierra en una cita muy especial.
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