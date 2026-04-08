Cáceres reunirá a 350 jugadores en el Campeonato de España sénior de bádminton

Cáceres volverá a situarse en el escaparate del deporte nacional con la celebración del Campeonato de España sénior de bádminton, que se disputará del 1 al 3 de mayo en el Pabellón Multiusos y que reunirá a alrededor de 350 deportistas de unos 90 clubs llegados desde toda España. La cita figura ya en el calendario oficial de la Federación Española de Bádminton, con sede en la capital cacereña y organización local de Extremadura.

La presentación institucional del campeonato escenificó además la alianza entre administraciones y federaciones para seguir atrayendo competiciones de primer nivel a la ciudad. Pablo López, diputado de Deportes de la Diputación de Cáceres, incidió en el impacto que dejará la cita tanto en la ciudad como en la provincia, no solo por la llegada de jugadores, técnicos y familiares, "sino también por el valor de proyectar a Cáceres como sede de grandes eventos".

López puso además el foco en el deporte sénior, una categoría a menudo menos visible que el deporte base o el alto rendimiento, pero que, a su juicio, representa igualmente valores como la constancia, la pasión y el compromiso con una vida activa. En esa línea, defendió también el trabajo que viene realizando la Federación Extremeña de Bádminton, a la que atribuyó un crecimiento cada vez más visible en el panorama nacional.

Ciudad Europea

Noelia Rodríguez, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, enmarcó esta competición dentro de un 2026 especialmente relevante para la ciudad, que luce el distintivo de Ciudad Europea del Deporte. Ese reconocimiento fue concedido por ACES tras valorar la promoción del deporte de base, las instalaciones y la actividad deportiva de la capital cacereña.

Rodríguez defendió que el Campeonato de España de bádminton sénior encaja plenamente en esa estrategia de ciudad: atraer citas de nivel, dinamizar el calendario deportivo y, al mismo tiempo, convertir el deporte en escaparate turístico, económico y social. En su intervención recordó además que quienes visiten Cáceres durante ese fin de semana no solo acudirán a competir, sino también a conocer su patrimonio, su gastronomía y una ciudad que este año celebra además el 40 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad.

antiago Amaro, director general de Deportes de la Junta de Extremadura reivindicó la colaboración institucional como base para que también los deportes llamados minoritarios ganen visibilidad y peso. Amaro subrayó que Extremadura vive una intensa actividad deportiva y defendió que la región necesita instalaciones preparadas para acoger grandes campeonatos, en alusión al Pabellón Multiusos, donde la Junta ha impulsado obras de modernización para reforzar su capacidad como recinto de referencia.

3.000 licencias

El encargado de dibujar la radiografía del bádminton extremeño fue Manuel Caperote, presidente de la Federación Extremeña. Su intervención dejó una idea clara: el deporte sigue siendo modesto en comparación con otras disciplinas, pero avanza. Según explicó, la federación mueve en la actualidad en torno a 3.000 licencias dentro de su proyecto anual, cuenta con 16 clubes en la comunidad y sostiene una estructura que va desde el deporte escolar hasta la organización de grandes eventos.

Caperote recordó además que Extremadura ha organizado cinco campeonatos de España en los últimos seis años, una cifra que refleja la consolidación de la comunidad como sede fiable para este tipo de torneos. La propia federación recoge en su programación territorial competiciones como los Judex/Jedes, la Liga Extremeña, concentraciones y programas de promoción como Proades, Se Busca Campeón o Bádminton+, además de tres grandes eventos nacionales asignados en 2026.

A esa estructura se suma el dato de que el bádminton español cerró 2024 con 9.796 licencias y 307 clubs a nivel nacional, según el Consejo Superior de Deportes, lo que sitúa a esta disciplina lejos de los deportes mayoritarios, pero dentro de una base federada estable y con margen de crecimiento.

En Cáceres, además, el campeonato sénior tendrá un componente singular: es una competición que abarca desde mayores de 30 años hasta deportistas de más de 80, y que mezcla exigencia competitiva con convivencia, fidelidad al deporte y un fuerte componente social. La entrada será gratuita, según explicó la organización, con el objetivo de acercar el bádminton al mayor número posible de aficionados.

Extremadura quiere consolidarse también

Más allá del torneo, la presentación sirvió para trasladar la sensación de que el bádminton extremeño atraviesa una etapa de consolidación. No se trata solo de organizar campeonatos, sino de ampliar la base, formar entrenadores y árbitros y ganar presencia en el panorama nacional. Ese fue uno de los mensajes insistentes de Caperote, que defendió que el crecimiento debe apoyarse en una estructura más amplia y no depender únicamente de una persona o de un solo club.

La idea enlaza con la estrategia federativa que ha seguido Extremadura en los últimos años: crecer desde abajo, reforzar la competición autonómica y aprovechar la organización de grandes eventos como escaparate para atraer nuevos practicantes. El hecho de que el Campeonato de España sénior llegue por primera vez a Cáceres encaja precisamente en esa hoja de ruta.