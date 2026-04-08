Coria: un sueño para no despertar

«Hoy sí que se puede soñar». La frase de Rai resume el momento del Coria y condensa el mensaje que dejó el vestuario tras una victoria de peso en Madrid. Más allá del resultado concreto, el técnico y el portero Aarón Alonso trasladaron una idea común: se compite con personalidad, sabe sufrir y afronta este tramo con ambición, aunque sin perder la humildad. En estas circunstancias el sueño continúa.

El entrenador celeste puso el acento en la dificultad de cada encuentro y en la capacidad del grupo para sobreponerse a contextos exigentes. «Muy contento porque hemos logrado una victoria muy importante ante un muy buen filial, jugadores con muchísimo talento», señaló el entrenador, en una valoración que sirve también para explicar cómo entiende la competición en esta categoría: partidos de máxima exigencia, rivales con recursos y la necesidad de sostenerse desde el trabajo colectivo.

El técnico destacó la seriedad con la que está compitiendo su equipo. «Creo que hemos estado muy serios a nivel defensivo», afirmó Rai, subrayando una de las virtudes que más ha repetido el Coria en las últimas semanas: el orden táctico, la implicación sin balón y la capacidad para interpretar lo que pide cada partido. También reconoció que siempre hay margen de mejora y apuntó a la necesidad de crecer con balón y de recuperar efectivos importantes para afrontar con garantías lo que queda por delante.

Con ilusión

Pese a ese tono prudente, Rai no escondió que el equipo vive un momento ilusionante. «El equipo está compitiendo de una manera formidable y tenemos esa ilusión y ese sueño y vamos a pelearlo hasta el final», aseguró. El entrenador insistió en que el Coria debe mantener «la misma humildad de siempre», pero dejó claro que el grupo no renuncia a mirar hacia cotas más altas. «Hoy sí que se puede soñar», afirmó, en una declaración que refleja el crecimiento competitivo del equipo.

También el meta Aarón Alonso se expresó en esa línea de ambición contenida. El guardameta defendió el rendimiento del grupo y destacó el valor del trabajo colectivo por encima de cualquier lectura individual. «Creo que deberíamos estar orgullosos del trabajo que hemos hecho», señaló, convencido de que el Coria está sabiendo competir en escenarios exigentes y responder con madurez en momentos de presión.

Para el portero, una de las claves del momento que atraviesa el equipo está en la fortaleza mental. «Hemos sido capaces de remontar no una sino dos veces el resultado», afirmó, en una reflexión que trasciende un encuentro concreto y que retrata el carácter competitivo que ha ido construyendo el vestuario. Aarón considera que esa capacidad de reacción puede resultar determinante en el tramo decisivo del curso y alimentar la pelea por acabar lo más arriba posible. Como llegue todo.

En el plano personal, el meta también dejó entrever su buen momento en su primera temporada en el Coria. «Me veo seguro, me veo con confianza», explicó, agradecido por la continuidad que está teniendo y por una regularidad que, a su juicio, también repercute en el colectivo. Aun así, quiso situar siempre el foco en el equipo y no en su figura.

En grande

Sobre la situación clasificatoria, Aarón recurrió a un discurso muy similar al de su entrenador. Recordó que el objetivo inicial del club era la permanencia y deslizó que, una vez cumplido ese reto, el vestuario se siente legitimado para aspirar a más. «A partir de aquí, soñar y quedar lo más arriba posible», resumió.

Las palabras de Rai y Aarón dibujan así a un Coria ambicioso, competitivo y consciente de sus limitaciones, pero también de sus fortalezas. Un equipo que insiste en la humildad como punto de partida, aunque ya no esconde que quiere apurar sus opciones hasta el final. Entre la prudencia del discurso y la confianza que transmite el grupo, en el vestuario cauriense empieza a instalarse una convicción: soñar ya no parece una osadía.

Las palabras del presidente, Aurelio Gutiérrez, ‘Lely’, diciendo en este diairo algo así como que «¿por qué no el ascenso?» pueden sonar excesivas, pero fueron desde el prisma coincidente de la humildad de un equipo que destila, evidentemente, confianza en sus verdaderas fuerzas.