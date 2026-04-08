Fallece Lorenzo Díaz 'Chipi', director deportivo del Cáceres

El basket extremeño está de luto. Ha fallecido este miércoles a los 40 años Lorenzo Díaz Rubio (Cáceres, 4-1-1986), que había prolongado una larga trayectoria en las canchas con su cargo actual como director deportivo del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Conocido como 'Chipi' en el mundillo, no ha conseguido superar una enfermedad con la que ha batallado en el último año.

Díaz era una persona enormemente conocida en el baloncesto regional, del que fue una promesa en una generación que acumuló éxitos a nivel autonómico. Integrado en la estructura del extinto Cáceres CB, llegó a debutar con el primer equipo en un amistoso cuando apenas contaba con 15 años. De la mano de Alfred Julbe, que confiaba en sus cualidades como alero que mezclaba talento y fortaleza, inició una carrera que no le llevó, tal y como se había llegado a apuntar, a la Liga ACB, pero sí a varias categorías federativas que están por debajo. Dispuso de minutos en LEB Plata (actual Segunda FEB) y EBA (Tercera FEB), recorriendo así buena parte de la comunidad.

En su historial están Mérida (2004-05), Doncel (2005-06), Trujillo (2007-08, cuando era vinculado al actual Cáceres), Plasencia (2009-10) y ABP Badajoz (2010-11 y 2011-12). También tuvo aventuras fuera como la de Córdoba (2006-07) y Madrid con el Rivas (2013-14) y el Estudio (2019-20). Tras regresar de la capital de España, donde vivió varios años por motivos profesionales -trabajó en la industria textil y la farmacéutica-, sus últimas canastas fueron con el Sagrado (2020-21) y el Torta del Casar (2021-22 y 2022-23).

Díaz, durante su temporada en Plasencia, temporada 2009-10. / Toni Gudiel

Si algo le caracterizó fue su competitividad, su determinación en la búsqueda por la victoria en los partidos. De carácter pasional, en la recta final de su trayectoria se caracterizó por jugarse -y meter dentro del aro la mayor parte de las veces- los balones cuando más quemaban en las manos. A esas alturas se había reconvertido ya a la posición de ala-pívot abierto, siempre con la muñeca preparada para acertar desde la línea de tres puntos. Sus promedios en su campaña final, interrumpida bruscamente por una lesión, alcanzaron aún los 9,5 puntos y 6,5 rebotes en 25 minutos en pista.

Tras retirarse puso sus miras en un mundo que le interesaba especialmente: el de la gestión deportiva. Sin embargo, cuando consiguió que el Cáceres le confiase la suya en junio del año pasado le coincidió prácticamente con el inicio de una enfermedad que, pese a los tratamientos a los que se sometió y varias intervenciones quirúrgicas, no ha logrado vencer.

El legado

La nota del Cáceres Patrimonio de la Humanidad Con profundo pesar el Cáceres Basket informa del fallecimiento de nuestro director general y deportivo Lorenzo Díaz 'Chipi'. La entidad se encuentra absolutamente consternada ante la pérdida de una figura esencial del club. Chipi ha sido mucho más que un profesional ejemplar: ha sido un pilar fundamental, una persona profundamente comprometida y un referente humano para todos los que forman parte del Cáceres Basket. Durante todo este tiempo, mientras luchaba contra su enfermedad, Chipi continuó desempeñando su labor con una entrega y una dedicación admirables, trabajando incansablemente por el crecimiento y el futuro del club. Su implicación, cercanía y pasión por estos colores han dejado una huella imborrable. Su pérdida supone un golpe irreparable para la entidad, que hoy llora la marcha de alguien que entendía el club como su propia casa. El club quiere trasladar su más sentido pésame y todo su apoyo a sus familiares, amigos y allegados en estos momentos de enorme dolor.

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