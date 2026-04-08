La Fundación Jóvenes y Deporte y la UEx renuevan su colaboración para impulsar el programa ‘UEx deportiva’ en 2026

La Fundación Jóvenes y Deporte, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, ha renovado su acuerdo de colaboración con la Universidad de Extremadura, a través de su Servicio de Actividades Físicas y Deportivas (SAFYDE), para el desarrollo del programa ‘UEx Deportiva’ 2026. El acuerdo da continuidad, en los mismos términos que en años anteriores, a una línea de trabajo compartida que ha contribuido a consolidar el deporte universitario como un espacio de formación, convivencia y transmisión de valores.

El convenio, suscrito por el director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, José Alberto Cacho, y por el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro M. Fernández Salguero, establece una aportación económica de 30.000 euros por parte de la Fundación. Esa cuantía se destinará a la organización del Trofeo Rector, la participación de deportistas de la UEx en los Campeonatos de España Universitarios, la puesta en marcha de actividades y eventos deportivos en el ámbito universitario, así como acciones de comunicación y otras iniciativas de interés estratégico común.

El rector de la UEx, Pedro M. Fernández y el director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro Barril. / FJYD

La inversión contempla partidas destinadas a arbitrajes y material deportivo del Trofeo Rector; equipaciones y material de los Campeonatos de España Universitarios; desplazamientos, alojamiento y manutención vinculados a esas competiciones; y actividades y eventos deportivos celebrados en el marco de la UEx.

Más allá de su dimensión organizativa, el convenio se asienta sobre una convicción compartida: el deporte es una herramienta de desarrollo personal y cohesión social. Ambas entidades quieren hacer hincapié con esta continuidad en la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad, reconociendo el valor de la actividad física para la inclusión, la solidaridad, la adquisición de hábitos saludables y la mejora de la calidad de vida. En esa línea, la colaboración refuerza la función educativa del deporte universitario, entendido no solo como competición, sino también como elemento para la formación en los valores del esfuerzo, la constancia, el juego limpio y la superación.

En este sentido, la Universidad de Extremadura, a través del SAFYDE, continuará promoviendo una práctica deportiva compatible con la vida académica y abierta a diferentes perfiles y niveles de participación. De este modo, ‘UEx Deportiva’ vuelve a presentarse como una iniciativa que favorece una Universidad más activa, más cohesionada y más comprometida con la formación integral del estudiantado y con su bienestar físico y emocional, todo ello gracias al apoyo de la FJyD y la Junta de Extremadura.

El acuerdo incorpora igualmente medidas de especial interés para deportistas de alto nivel y alto rendimiento de Extremadura, así como para personas entrenadoras y árbitras de alto rendimiento de la comunidad autónoma. Para ellas, la UEx facilitará el uso gratuito o en condiciones ventajosas de instalaciones deportivas y servicios gestionados en sus campus, lo que amplía el alcance social del convenio y proyecta las infraestructuras universitarias como un recurso útil para el conjunto de Extremadura y para el fortalecimiento del talento deportivo regional.

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El aspecto comunicativo y de visibilidad del acuerdo tiene el propósito de trasladar a la ciudadanía una idea clara: que el deporte, cuando se impulsa desde la cooperación entre instituciones públicas, genera oportunidades, corrige desigualdades y contribuye a una región más saludable, participativa e igualitaria. Con esta renovación, la Fundación Jóvenes y Deporte y la Universidad de Extremadura reafirman su compromiso con un modelo de deporte universitario entendido como bien social, educativo y transversal, con una política útil para seguir creando más actividad, más participación y más oportunidades en este 2026.