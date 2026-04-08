Olise, Marbella y el Extremadura

El fútbol no deja de sorprender y de cruzar historias donde nadie las espera. El caso es que Michael Olise, la estrella del Bayern de Munich que presentó su candidatura a Balón de Oro en el Santiago Bernabéu con un monumental partido de cuartos de final de Champions ante el Real Madrid, jugó hace unos cuantos veranos ante el Extremadura. Y nadie lo hubiera sabido si el universo ‘X’ no lo destapara por sorpresa tras el partido.

Fue en el verano de 2019, justo cuando el Extremadura realizó una histórica pretemporada en el Marbella Football Center para preparar el que iba a ser su segundo año consecutiva en la división de plata del fútbol español.

No hay muchos datos, pero lo cierto es que Extremadura y Reading coincidieron en concentración y organizaron un partido amistoso en uno de los cambos de Marbella. Aquel Extremadura estaba dirigido por Manuel Mosquera, ahora director deportivo; y en sus filas estaba un tal David Rocha, ahora entrenador. El fútbol y sus cruces.

Y en el Reading, con apenas 18 años recién cumplidos y de suplente, un tal Michael Olise, que por entonces pasó desapercibido para todos. «A mí no me sonaba que hubiéramos jugado contra él» comentaba Manuel Mosquera en estos días.

Hay algunos que sí recuerdan que hizo un sinfín de diabluras en el amistoso que el Reading terminó ganando 1-o al Extremadura, pero apenas queda un par de fotos del gran Alberto Lorite y el partido, que eso sí, fue televisado en aquel momento por la televisión del Extremadura.

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Siete veranos después, Michael Olise ya es todo un fenómeno mundial. Consagrado en el Bayern y con un futuro esplendoroso por delante. Y el Extremadura, pues resucitado de sus cenizas y a cuatro partidos de intentar ponerse en el escaparate del fútbol casi profesional. Y con un partido este domingo por delante, ante el Recreativo de Huelva, que vuelve a recordar buenos tiempos de fútbol por Almendralejo.