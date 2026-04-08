El Sport se cita con su historia y el ascenso

Solo un punto separa al Sport Extremadura de la gloria. El equipo que dirige Juan Carlos Antúnez afronta este domingo a las 12.00 en El Vivero un partido clave ante el Sporting Club de Huelva. Si las pacenses obtienen al menos un punto, se proclamarán campeonas del Grupo 3 de Segunda Federación Femenina y ascenderán de categoría por segundo año consecutivo

La temporada de las verdinegras ha sido un paseo militar. Tras sufrir un duro traspiés en la segunda jornada de liga, en el que el Granada B endosó un contundente 5-0, las futbolistas del Sport reaccionaron de manera contundente y encadenaron ocho victorias seguidas, situándose en el primer puesto de la clasificación para no abandonarlo más.

Solo el propio filial nazarí, Pozuelo, Sporting Club y Málaga pueden presumir de haber arrebatado puntos a las verdinegras, que han conseguido sumar 58 de 69 puntos posibles.

Precisamente las derrotas en Pozuelo y Málaga provocaron que la diferencia en el liderato se redujera a cinco punto. A cualquier otro equipo podrían haberle entrado dudas, pero el Sport supo reponerse encadenando cuatro victorias seguidas que, sumadas a los pinchazos de sus rivales más próximos, devolvieron una diferencia que podría ser definitiva el próximo domingo.

En su último compromiso, las pacenses no tuvieron piedad de Unión Viera en su visita a Canarias. Un doblete de Ana Herrera y otro tanto de Saioa antes del descanso encarrilaron un duelo, al que Alba Zafra pondría la puntilla haciendo el 0-4 en la recta final.

Una Alba Zafra que se ha erigido como uno de los estandartes del equipo durante la temporada. La centrocampista de Barcarrota se unía al proyecto verdinegro durante el pasado verano tras ser una de las futbolistas más destacadas del filial del Atlético de Madrid. Su impacto fue inmediato: en las primeras diez jornadas anotó siete goles, lo que la han llevado a ser la máxima goleadora del equipo con 15 dianas y a estar empatada con Ruano, del Femarguín Gran Canaria, en la lucha por ser la máxima artillera del grupo.

El Sporting, a defender el playoff

Para cantar el alirón, el Sport Extremadura tendrá que sumar, como mínimo, un punto ante un Sporting Club de Huelva que aún cuenta con mucho en juego. Las onubenses, segundas clasificadas, tienen en su poder actualmente la única plaza que da acceso al playoff de ascenso a Primera Federación Femenina, con una renta de cinco puntos sobre un Málaga que ha sufrido tres empates consecutivos que le han hecho bajar hasta la tercera plaza.

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Por si fuera poco, el cuadro andaluz puede presumir de ser uno de los pocos equipos que ha logrado arrebatarle puntos a las pacenses. En la undécima jornada del campeonato, blanquiazules y verdinegras empataron a cero, lo que puso punto final a la racha de ocho victorias seguidas del Sport.