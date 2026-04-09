El Badajoz busca la séptima ante el Montehermoso

Una batalla tras otra. Así podría titularse la lucha de un Badajoz que sigue mirando con deseo una primera plaza que continúa en poder del Don Benito con un margen de cinco puntos. Para seguir metiendo presión al conjunto calabazón, los pupilos de Miguel Ángel Ávila tendrán que vencer este domingo (Nuevo Vivero, 19.00) al Montehermoso.

Los blanquinegros llegan en su mejor momento en varias temporadas. Durante la pasada jornada, el Badajoz se impuso por 1-2 al Villanovense y sumó su sexto triunfo consecutivo, lo que habla de manera muy positiva del estado de forma en el que se encuentran los pacenses. Pese a que el Villanovense se adelantó en la primera parte, los goles de Carlos Bravo y Alegría en el tramo inicial del segundo tiempo fueron suficientes para que la moneda volviera a caer del lado blanquinegro.

Aunque todo lo positivo guarda su parte negativa. Minutos antes del descanso en el Municipal Villanovense, Pavón se tiraba al suelo aquejado de molestias en el isquiotibial que obligaron a Ávila a sustituir al extremo. Aunque el técnico cacereño expresó tras el partido que no parecía una rotura pero que debían tener precaución, lo cierto es que el ex del Villafranca estará de baja cuatro semanas tras confirmarse los peores presagios. De este modo, Pavón se perdería lo que queda de temporada regular y llegaría a un hipotético playoff. Sin duda, una baja sensible para los blanquinegros.

La lesión de Pavón abre una puerta en el once titular que presumiblemente ocupará un inspirado Carlos Bravo. El madrileño acumula tres goles en los últimos cuatro partidos, que además se han traducido en puntos: hizo el 5-4 ante el Jerez, el 2-1 ante el Cabeza del Buey y el 1-1 en la victoria del pasado domingo en Villanueva de la Serena.

Quien no está teniendo el mismo rendimiento es Sergio Tienza. Pese a que es un portero de total garantía en la categoría, el meta pacense ha acumulado varias acciones que se han traducido en goles en contra. La última de ellas se produjo en el gol del Villanovense después de medir mal en una salida que acabó con Berly haciendo a placer el primer gol del duelo.

Montehermoso con poco margen

Aunque la clasificación haga pensar que el partido va a estar desigualado, lo cierto es que el Montehermoso llega al Nuevo Vivero jugándose la categoría. El equipo cacereño se sitúa decimoséptimo con 22 puntos, a tres de la permanencia que marca el Diocesano.

Además, los hombres de Samuel Pérez llegarán a Badajoz con la moral alta tras lograr una victoria de seis puntos durante la pasada jornada. El Pueblonuevo visitó feudo montermoseño y salió derrotado gracias a un gol de Goore en el minuto 28 de juego. Gracias a esos tres puntos, el Montehermoso sueña con la permanencia.

Noticias relacionadas

Con todo, ambos equipos afrontan un partido con objetivos en juego muy dispares pero igual de relevantes. El Badajoz necesita sumar de tres para seguir la estela del Don Benito mientras que el Montehermoso buscará la machada para apretar aún más la parte baja de la tabla.