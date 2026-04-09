El Cacereño se conjura para ganar y creer

“Ha costado mucho subir y estoy seguro de que no vamos a perder la categoría”. La frase con la que Julio Cobos cerró su comparecencia resume el estado de ánimo con el que el Cacereño dice afrontar una nueva final por la permanencia. El conjunto verde recibe este viernes, a las 21.15, al Athletic Club B en el Príncipe Felipe con la necesidad de ganar, pero también, y sobre todo, con la convicción de que todavía está a tiempo de salvarse. En el vestuario y en el cuerpo técnico hay fe en alcanzar el objetivo, también expuesto con contundencia por el lateral Emi en este diario.

El técnico no escondió la trascendencia del encuentro ante el filial, uno de los siete que restan para acabar la liga, aunque insistió en que la ansiedad no puede marcar el plan del equipo. “Necesitamos una victoria sí o sí”, admitió, pero al mismo tiempo reclamó tranquilidad y cabeza para afrontar el choque. A su juicio, el Cacereño no debe obsesionarse únicamente con el resultado, sino centrarse en “hacer bien las cosas”, en estar concentrado y en construir el partido desde la sencillez para ir creciendo con el paso de los minutos.

Convicción en la permanencia

Cobos aseguró que ve a sus futbolistas con la fijación de que la permanencia sigue siendo posible. “Yo estoy convencido de que nosotros podemos salvar el campeonato”, afirmó. El entrenador dijo apoyarse en lo que observa cada día en los entrenamientos y en la respuesta que dio el equipo el pasado fin de semana ante el empate en Tenerife y tras el que el conjunto verde salió reforzado por la imagen ofrecida en un campo complicado y ante el líder.

La semana, eso sí, arrancó todavía con el mal sabor de boca por el gol anulado en ese encuentro, una acción que generó malestar en el cuerpo técnico. Pese a ello, Cobos quiso extraer una lectura positiva. Entiende que el equipo compitió bien, que plantó cara a uno de los mejores conjuntos del grupo y que ese rendimiento debe servir como punto de apoyo para creer en lo que queda. El mensaje hacia dentro es claro: menos lamentos y más confianza en el trabajo.

Para este compromiso, el conjunto verde tendrá dos bajas confirmadas. No estará Joserra, sancionado, ni tampoco Rubén Valdera, que sufre una elongación y no llegará al partido. Son dos ausencias sensibles en un momento de máxima exigencia, aunque Cobos dejó claro que espera una respuesta colectiva y que la plantilla está preparada para afrontar el reto.

El apoyo del Príncipe Felipe

Enfrente estará un Athletic B al que el entrenador calificó como uno de los filiales con más calidad de la categoría. Recordó que varios de sus futbolistas ya han competido incluso con el primer equipo y avisó de que será necesario incomodarles desde el primer momento, jugar con intensidad y evitar que se sientan cómodos sobre el césped del Príncipe Felipe. “Tiene que ganar el equipo que más necesita los puntos”, vino a resumir Cobos, que considera el duelo una auténtica final.

El técnico reconoció que el precedente de la primera vuelta, con victoria del conjunto verde en Lezama, debe servir como referencia. Aquel día a los extremeños les salió casi todo bien y ofrecieron una de sus versiones más sólidas del curso. Cobos no ocultó que repetir exactamente aquel guion no será sencillo, pero sí señaló que ese partido puede funcionar como espejo en cuanto a concentración, agresividad competitiva y capacidad para no dejar respirar al rival.

Pese a la delicada situación clasificatoria, el entrenador no quiere que su equipo se pierda en cuentas. Rechaza mirar más allá del siguiente encuentro y prefiere centrar todo en sumar tres puntos este viernes. Entiende que todavía hay margen suficiente para cambiar el rumbo y que, mientras queden jornadas por disputarse, el conjunto verde depende sobre todo de sí mismo a través de sus propios resultados. La idea es sencilla: ganar para seguir creyendo.

También tuvo palabras para una afición a la que considera fundamental en este tramo final. Cobos apeló al apoyo del Príncipe Felipe y recordó que en momentos complicados el impulso de la grada siempre ha sido decisivo. El técnico agradeció la respuesta del público durante la temporada y pidió que el equipo se sienta arropado desde el primer minuto en una noche que puede marcar el rumbo de las próximas semanas.

Con urgencias, con bajas y con la presión de no fallar, el conjunto verde se presenta ante otra cita límite. Pero lo hace, sobre todo, con fe. La misma que transmite su entrenador y la misma a la que se aferra el vestuario para seguir peleando por una permanencia que en el entorno cacereño nadie quiere dar por perdida.

Con las canteras

Mientras tanto, el Cacereño volverá a convertir el fútbol en un punto de encuentro para la cantera. El club ha invitado, un año más, a las escuelas y equipos de formación de Cáceres y su entorno a presenciar en directo el partido de este viernes. Alrededor de 200 se habían apuntado hasta este jueves.

La iniciativa, dirigida a jugadores de hasta 12 años, busca acercar el fútbol de competición a los más jóvenes y reforzar la conexión entre el club y el fútbol base, pieza clave en el desarrollo deportivo de la región. El objetivo es que los niños y niñas vivan la experiencia del estadio, se identifiquen con el equipo y sigan creciendo en un entorno de valores como el respeto, el esfuerzo y el compañerismo.

En esta edición, la entidad ha hecho llegar la invitación a un amplio número de entidades del fútbol base, entre ellas Cacereño Femenino, Diocesano, Nuevo Cáceres, Vedruna, Castra Caecilia, Montezuma, Pebetero, San José, Sierra de Fuentes, Asociación Deportiva, Colegio Extremadura, Trujillo, Valencia de Alcántara, Malpartida de Cáceres, Alcuéscar, Torreorgaz, Arroyo de la Luz, Casar de Cáceres y San Vicente de Alcántara.

Los clube interesados en asistir podrán solicitar sus localidades a través del correo electrónico coordinador@cpcacereno.com, indicando el número de entradas necesarias. Con este tipo de acciones, el club asegura que “refuerza su apuesta por el fútbol base y consolida una iniciativa que, año tras año, acerca el club a su entorno y a las futuras generaciones de futbolistas”.

En este choque también se guardaerá un minuto de silencio por el fallecimiento del director deportivo del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, Lorenzo Díaz, 'Chipi'.