Chipi, en el recuerdo emocionado de Extremadura

El baloncesto extremeño sigue llorando la muerte de Lorenzo Díaz ‘Chipi’, director deportivo del Cáceres Patrimonio de la Humanidad y anterior jugador de diferentes clubs de la región. La conmoción se ha dejado sentir en todo el ámbito deportivo regional en una jornada especialmente dolorosa, marcada además por la celebración de su funeral este jueves en su ciudad natal.

La Federación Extremeña de Baloncesto (FExB) ha expresado su pesar con un mensaje cargado de emoción en este diario en el que subraya que "hoy el baloncesto extremeño está muy triste”, aunque insiste en poner por encima de todo el valor de la persona. En su despedida, la territorial que preside Martín Fariñas recuerda a Chipi no solo como un referente en la cancha, sino como alguien que hizo del baloncesto una forma de vida y que mantuvo intacta su pasión hasta el final.

Para la federación, hablar de Lorenzo Díaz "es hacerlo de la historia viva del baloncesto extremeño". Lo define como uno de los mejores jugadores que ha dado la comunidad, un habitual en las Selecciones Extremeñas y un deportista que llevó con orgullo el nombre de Extremadura por toda la geografía nacional. Su juego, recuerdan, no se explicaba solo por los puntos o el talento, sino por una lucha constante que acabó convirtiéndose en una de sus señas de identidad.

Esa misma entrega la trasladó también a los despachos en su etapa como director deportivo del Cáceres, una responsabilidad que, según destaca la FExB, asumió con la misma pasión con la que antes había competido sobre la pista. En ese sentido, el organismo federativo pone en valor que el club le brindara la oportunidad de desarrollar esa faceta, en la que encontró una nueva manera de seguir vinculado al baloncesto. Tanto era así que, según resalta el escrito, continuó pendiente de su trabajo y de su club incluso durante sus días en el hospital.

Dolor compartido

La reacción a su fallecimiento ha sido inmediata en distintos puntos de la región. La propia federación asegura estar recibiendo una oleada de mensajes desde todos los rincones de Extremadura, reflejo del cariño que Lorenzo Díaz despertaba tanto en el ámbito deportivo como en el personal. A ese dolor compartido se han sumado también otros clubes locales, como Cacereño, Al-Qázeres o San Antonio, que han mostrado públicamente su pesar a través de sus cuentas de redes sociales.

En ese contexto de duelo colectivo, la Federación Extremeña de Baloncesto ha solicitado a todos los equipos de la región que guarden un minuto de silencio en todos los encuentros que se celebren en Extremadura como homenaje a Chipi.

Muy emocionado ha sido el recuerdo del cacereño Manuel 'Piti' Hurtado, integrado ahora en el cuerpo técnico del Real Madrid y que ha trabajado con él en diferentes coyunturas.